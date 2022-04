L’Eredità, cocente delusione per la nuova campionessa: sfumati 105.000€!

Ghigliottina andata male per la nuova campionessa: Flavio Insinna costretto a dirle che…

Non è iniziata nel migliore dei modi l’esperienza di Sara a L’Eredità, nuova campionessa, che nella puntata di oggi, martedì 26 aprile 2022, pur avendo giocato benissimo battendo tutti gli avversari tanto da ottenere, appunto, il titolo di campionessa arrivando al tanto atteso gioco finale della ghigliottina, non è riuscita a portare a casa l’alta somma in palio, 105.000€, con il padrone di casa Flavio Insinna che, non senza dispiacere, si è visto costretto a comunicarle la mancata vittoria. Tanta delusione, quindi, per Sara, che però nell’appuntamento di domani, se riuscirà a difendere il suo titolo, potrà ritentare la fortuna.

L’Eredità, finale amaro per Sara: la risposta corretta non era ‘abbronzatura’ ma ‘città’

Partendo dai cinque indizi visibili nella foto in alto, ossia ‘sole’, ‘estate’, ‘auto’, ‘museo’ e ‘mani’, la campionessa in carica a L’Eredità ha dato ‘ABBRONZATURA’ come risposta, facendosi ingannare soprattutto dai primi due indizi. A farla vincere sarebbe stata però la parola ‘CITTÀ’. Niente da fare quindi: in caso di vittoria, come abbiamo spiegato nel paragrafo precedente, avrebbe portato a casa una somma altissima. Complimentandosi ugualmente con lei, Flavio Insinina, pochi secondi prima di dare la linea all’edizione di prima serata del TG1, le ha dato la benvenuta nella famiglia del quiz.

Chi è Sara, la nuova campionessa del quiz condotto da Flavio Insinna

Aspettando di vedere se domani riuscirà a difendere il suo titolo e giocare di nuovo alla ghigliottina, scopriamo qualcosa su Sara. Proveniente dalla provincia di Genova, ha 23 anni. Vive in un piccolo centro in Liguria chiamato Sori e studia scritture e produzioni dello spettacolo e dei media a Roma, esattamente all’Università ‘La Sapienza’. “Sta andando bene, sono in dirittura d’arrivo” ha affermato in riferimento ai suoi studi, ricevendo dal conduttore il suo in bocca al lupo. Ha già una laurea triennale in Conservazione dei beni culturali.

Arrivando al gioco finale ha preso il posto di Gabriele, giovanissimo campione che ha tenuto banco nelle ultime sere, non senza qualche finale amaro anche per lui: ieri, per esempio, ha capito qual era la risposta corretta quando era ormai troppo tardi…