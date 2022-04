Lilli torna a Uomini e Donne e si sfoga: “Mi sentivo la terza incomoda”

Luca Salatino critica un gesto di Lilli Pugliese: “Ha rovinato proprio tutto”

Finalmente nell’appuntamento di oggi del dating show condotto da Maria De Filippi nella consueta fascia pomeridiana di Canale 5, c’è stato il ritorno di Lilli Pugliese. La corteggiatrice ha spiegato al tronista la ragione per cui nella scorsa registrazione non si è presentata in studio: “Finchè ho visto il bacio con Soraia per me ne valeva ancora la pena stare seduta e accettare, ho visto l’esterna con Aurora, ancora penso che posso farcela, poi Maria ti chiede con chi vuoi ballare tu hai guardato Soraia, e se ci hai fatto caso mi sono alzata ancor prima che tu rispondevi, mi sentivo la terza incomoda”. La risposta di Luca Salatino è stata: “Ho bisogno sempre di un confronto, se prendi e te ne vai dico allora ho conosciuto un’altra ragazza, fai un gesto che rovina proprio tutto“.

Il tronista fa una precisazione a Uomini e Donne: “Non cerco una persona che scappa”

Lilli Pugliese che nei giorni scorsi non si è presentata in puntata, ha rimesso piede a nel programma pomeridiano condotto da Maria De Filippi, dopo che Luca Salatino ha deciso di andarla a trovare. La corteggiatrice non ha nascosto la sua delusione: “Lui è venuto non lo so perchè, ha detto questa frase quando ci siamo seduti sulla panchina, non so perchè sono venuto penso pure che non ne vale la pena, non può capire quanto mi ha fatto male questo. Io sono così, accumulo e poi scoppio”. La 27enne ha continuato il suo discorso: “Mi ha fatto piacere che sei venuto a cercarmi, come puoi pensare che dopo quello che è successo io venivo lì a fare la bella statuina”. Il tronista ha spiegato la ragione per cui non si aspettava che lei non si presentasse in puntata: “Se tu mi fai vedere che stai sempre lì, non ti alzi mai lo preferisco di più, che poi fai una reazione, ho una difficoltà con le persone che prendono e scappano”. La corteggiatrice che ha avuto un’infanzia difficile si è giustificata: “Io sto con il muso, quella è la mia reazione. La frase che mi hai detto mi ha gelato”, venendo ripresa dal tronista: “Non ti vedo proprio convinta di me. Ci sono delle cose che non capisco, si chiude e a volte non riesco a capirla”. La reazione di Soraia non si è fatta attendere: “Non ho capito esattamente, sei andato da lei per andare a riprenderla…”. Il 29enne ha precisato: “Non cerco una persona che scappa”.

Soraia provoca Aurora: “Ti frequentavi con un ex corteggiatore, mi sembri molto furba”

Soraia ha fatto notare al pubblico che la nuova corteggiatrice del tronista ha già partecipato al programma: “Hai già fatto Uomini e Donne, ti frequentavi con un ex corteggiatore, mi sembri molto furba“, che ha risposto: “Si parla di un flirt di due anni fa, che ne sai della mia vita!”. La 28enne ha rincarato la dose: “Per quanto mi riguarda non sei tanto interessata a lui”.