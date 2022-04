Beppe Convertini, nuovo progetto dopo Linea Verde: “Vi do un’anteprima”

Non solo Linea Verde per il conduttore, che annuncia: “Torneremo con Azzurro”

Tra poco, come ogni domenica, andrà in onda una nuova puntata Linea Verde, dalle 12:20 circa su Rai1. Prima della nuova puntata, però, Beppe Convertini si è raccontato in una lunga intervista sulle pagine del settimanale Tele Sette. Qui il conduttore ha affrontato diversi argomenti. Per quanto riguarda la vita sentimentale il conduttore è ancora single, ma chissà che questa Pasqua non possa portargli l’amore. Lui, intanto, ci spera: “Ci penso spesso. Ma non bisogna cercarlo, le cose belle arrivano quando meno te le aspetti. Io sono pronto”. Per quanto riguarda invece il versante lavorativo tutto procede a gonfie vele. E a tal proposito nel futuro di Beppe Convertini non c’è solo Linea Verde. Queste le sue parole:

“Vi do una piccola anteprima. Dalla prima domenica di luglio, intorno alle 10, torneremo con Azzurro su Rai1 per raccontare le storie e i mestieri del nostro mare, il più bello del mondo”.

Beppe Convertini svela tutto ciò che accadrà nella puntata di oggi

Un’imperdibile puntata di Linea Verde oggi, domenica 17 aprile 2022, attende i telespettatori di Rai1. A svelarne tutte le tappe e i contenuti è Beppe Convertini nel corso dell’intervista. La puntata sarà dedicata al Piemonte, tra arte, cucina e artigianato. Tra i luoghi che verranno mostrati ci sono Castellamonte, in provincia di Torino, dove verrà mostrata la lavorazione della tofeja, la pignatta in terracotta usata per la famosa zuppa con fagioli e cotiche. Convertini incontrerà poi Corrado, un artigiano locale che lavora il tornio. Il conduttore visiterà poi il Castello Ducale di Agliè, patrimonio dell’Unesco e set della fiction Elisa di Rivombrosa. Spazio poi alle pasticcerie tipiche, per curiosare tra i dolci di Pasqua, tra cui il celebre Biscotto ella Duchessa. Infine Convertini annuncia che ci sarà una passeggiata con gli alpaca del Sudamerica.

Linea Verde festeggia le 100 puntate e il conduttore spiega perché gli piace così tanto

Felice come non mai di stare insieme al pubblico anche nel giorno di Pasqua Beppe Convertini, che potrebbe essere sfrattato da una collega, ha festeggiato le 100 puntate di Linea Verde. Un traguardo importante del quale è molto orgoglioso.

“Amo il programma perchè ci permette di raccontare l’Italia più bella e autentica”

dice il conduttore. Tra gli aspetti ai quali è più legato c’è il racconto delle persone protagoniste dell’agricoltura e dell’artigianato del nostro Paese ma che sono apprezzate in tutto il mondo.