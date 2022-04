L’isola dei famosi quando finisce? Boom! La finale slitta di un mese

Quando andrà in onda l’ultima puntata de L’isola dei famosi 2022? Presa una decisione

Non solo il GF Vip: anche il reality di Canale5 trasmesso dall’Honduras sembra aver preso la via dell’allungamento, con edizioni che ogni anno intrattengono il pubblico per un periodo sempre maggiore. Come leggiamo in un articolo pubblicato questa mattina da TvBlog, sempre informatissimo sui dietro le quinte dei maggiori programmi Rai e Mediaset, il programma condotto da Ilary Blasi non terminerà nella data inizialmente fissata, ossia quella di lunedì 23 maggio, bensì oltre un mese dopo, esattamente lunedì 27 giugno!

Cinque settimane in più per i naufraghi in Honduras: finale spostata dal 23 maggio al 27 giugno

L’ultima puntata de L’isola dei famosi 2022 andrà in onda, quindi, con oltre un mese di ritardo rispetto alla data inizialmente fissata, complice il successo che il reality sta ottenendo anche quest’anno con la conduzione di Ilary Blasi, affiancata dagli opinionisti scelti per questa edizione, ossia Vladimir Luxuria e Nicola Savino, entrambi già volti cari al reality dai tempi in cui andava in onda su Rai2. Si prolungherà perciò fino all’inizio dell’estate la trasmissione, cosa che non era mai successa prima, chiudendo ufficialmente una stagione speciale per Canale5 dal punto di vista dei reality poiché, Isola a parte, come abbiamo accennato nel paragrafo precedente, il GF Vip è stato in onda per 6 mesi tanto da portare a casa quella che è stata l’edizione più lunga della storia.

L’isola dei famosi in onda per tutto il mese di giugno ma solo il lunedì: niente doppio appuntamento

Infine, sempre Blogo sottolinea che nelle prossime settimane il reality di Canale5 andrà in onda solo il lunedì sera, dunque si tratterà di cinque puntate in più anziché dieci, appunto una a settimana. Della cancellazione del secondo appuntamento settimanale, quello del giovedì, se ne era parlato già nei scorsi scorsi in rete, a causa di problemi di location, diciamo così, poiché lo stesso set sta per essere utilizzato anche per la versione spagnola. Al posto del reality il 21 aprile la rete ammiraglia Mediaset trasmetterà il film ‘Un figlio di nome Erasmus’, in prima visione tv, con protagonisti Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu.