Cancellata L’Isola dei Famosi: quando non potrà andare in onda e perchè

Supervivientes fa saltare la puntata del 21 aprile del reality show italiano: le anticipazioni

Domani sera andrà in onda una nuova puntata dell’Isola dei Famosi, e ovviamente non mancheranno le polemiche ed i colpi di scena che terranno incollati i telespettatori alla Tv fino alla fine. Intanto giusto poco fa il portale DavideMaggio.it ha lanciato una news inaspettata sul reality, che sicuramente farà molto discutere sui social, e non solo. Di cosa si tratta? In pratica il popolare blog televisivo è venuto a conoscenza che la puntata prevista per giovedì 21 aprile del reality show adventure condotto da Ilary Blasi è stata cancellata perchè proprio nello stesso giorno partirà la sua controparte spagnola:

“Salta un raddoppio…Il motivo della variazione di palinsesto sembrerebbe legato alla partenza su Telecinco di Supervivientes negli stessi luoghi dell’Isola dei Famosi nostrana…

L’Isola dei Famosi salta giovedì 21 aprile: cosa andrà in onda al suo posto

Il portale televisivo DavideMaggio.it, dopo aver rivelato che il 21 aprile non andrà in onda il reality show condotto da Ilary Blasi, ha poi dato un’altra succosa anticipazione. Difatti il sito web è venuto a sapere che in quel giorno Mediaset ha programmato di trasmettere il film Un Figlio di Nome Erasmus al posto del reality adventure, nel cui cast c’è anche Laura Maddaloni. Ovviamente il lungometraggio dovrà vedersela con la popolare serie Tv Don Matteo, che continua ad essere seguitissima dal pubblico a casa (si segnala che giovedì 28 aprile entrerà nel cast Raoul Bova).

Ilary Blasi in onda in differita ogni giovedì: la nuova indiscrezione sul suo reality show

Successivamente il portale web di Davide Maggio ha anche dichiarato di aver scoperto che a partire da fine aprile la puntata del giovedì sera de L’Isola dei Famosi dovrebbe andare in onda sempre in differita, come è successo l’anno scorso. Il motivo è presto detto: il giovedì andrà in onda Supervivientes in diretta in Spagna e la produzione iberica ha bisogno di quelle location. Una notizia che sicuramente farà storcere il naso alla maggior parte dei telespettatori, che fino a questo momento hanno seguito con grande passione il reality adventure. Questa decisione potrebbe influire in negativo sugli ascolti?