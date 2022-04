L’Isola dei Famosi, la pioggia minaccia la puntata. Ilary Blasi: “Sbrighiamoci!”

Puntata dell’Isola dei Famosi minacciata dalla pioggia: Alvin spiega cosa sta succedendo

Quando si ha a che fare con un reality come quello che conduce Ilary Blasi ogni lunedì e giovedì sera (eccezionalmente va in onda questa sera al posto di Big Show di Enrico Papi) bisogna mettere in conto il clima e i capricci del tempo. Infatti la pioggia imperversa in Honduras, oltre al vento forte, e stasera l’inviato Alvin ha spiegato cosa sta succedendo sull’Isola e del tempo molto variabile:

“Hanno avuto una notte disagiata perché è piovuto tantissimo e non sappiamo quando smetterà e soprattutto se smetterà. I naufraghi devono affrontare altre insidie quali la fame e la stanchezza”.

Ilary Blasi avverte: “Sbrighiamoci se no chiudiamo la puntata tra dieci minuti!”

E’ davvero a rischio L’Isola dei Famosi questa sera? L’inviato ha spiegato cosa sta succedendo in Honduras, con queste piogge che imperversano, e un nuvolone più grande che sembra avvicinarsi sempre di più sopra le teste dei naufraghi che devono affrontare insidie sempre più grandi quali la fame atavica e la stanchezza imperante. Ilary Blasi, comunque, ha saputo ironizzarci su: “Sbrighiamoci se no chiudiamo tra dieci minuti e andiamo tutti a casa a ballare. L’idea non sarebbe male”.

L’Isola dei Famosi: scambio di battute tra la conduttrice e Nicola Savino

E sempre questa sera c’è stato un bello scambio di battute tra Ilary Blasi e Nicola Savino, che hanno un grande feeling e che riescono a rendere ogni puntata del reality show di Canale5. Innanzitutto lui le ha fatto i complimenti per i pantaloni sberluccicanti dicendole di averli rubati direttamente ai Cugini di Campagna mentre lei gli ha replicato che voleva andare in discoteca con l’avvocato di Ilona Staller, ma che purtroppo stasera gli ha dato buca. Poi si è parlato di Marco Senise e di Carmen Di Pietro (il primo è stato eliminato dal pubblico) mentre si sono poi concentrati su Roger ed Estefania e sui dubbi che sono venuti fuori a proposito di questa storia d’amore nata sulle bianche spiagge dell’Honduras, e infine un’eliminazione a sorpresa che lascerà di stucco tutti i concorrenti ancora rimasti in gara.