Lory Del Santo smentisce Laura Maddaloni a L’Isola: “Non mi fa mai parlare”

Laura Maddaloni non sopporta proprio la naufraga: “Lei non lascia la possibilità di controreplicare”

In questi giorni anche a Playa Sgamada gli animi si sono surriscaldati, e non certo per il clima rovente. Cos’è successo? La moglie di Clemente Russo non ha certo mai nascosto di provare veramente poca simpatia nei confronti di Lory Del Santo. Stasera ovviamente a L’Isola dei Famosi Ilary Blasi ha voluto parlare di tutta questa faccenda con le sue dirette interessate, nella speranza che possano chiarirsi una volta per tutte. E proprio la Maddaloni, con estrema schiettezza, ha subito dichiarato cosa non apprezza della compagna d’avventura: “Lei parla ma non ti lascia la possibilità di controreplicare…Gira le spalle e se ne va…”

Lory Del Santo non ci sta e si sfoga: “Non è vero niente di quello che ha detto”

Ovviamente Ilary Blasi ha poi chiesto all’altra naufraga di esprimere la sua opinione su tutta questa intricata faccenda. E la fidanzata di Marco Cucolo, con la sua proverbiale schiettezza che l’ha sempre contraddistinta, ha subito smentito Laura Maddaloni, che è stata criticata da un’ex naufraga dell’Isola dei Famosi:

“Non è vero niente di quello che ha detto…Io non ho mai fatto certe cose…Certo lei interrompe sempre, non ti lascia mai parlare…Non c’è verso di finire la storia…Non si può mai spiegare la propria posizione…”

Motivo per cui la donna non ha nascosto di credere sia praticamente impossibile chiarirsi con la rivale: “Voglio però dire che ci siamo parlato e ci siamo capite un pochino di più…”

L’Isola dei Famosi: le due naufraghe si sono chiarite per quieto vivere

Entrambe hanno comunque rivelato di aver chiarito in qualche modo per quieto vivere, anche perchè hanno capito di non avere particolari cose in comune. Lory Del Santo ha poi voluto precisare di non avere niente nei confronti della sua rivale a Playa Sgamada: “Io comunque non ho nulla contro di lei…Questo lo volevo dire chiaro e forte…” Successivamente Ilary Blasi ha rivelato che ha aperto un televoto per far decidere al pubblico a casa chi tra Lory, Cucolo e Jovana potrà andare a Playa Accoppiada con la Maddaloni. E il pubblico ha deciso di premiare con ben il 49% dei voti la moglie dell’ex calciatore della Lazio.