L’Ora-Inchiostro come piombo, nuova serie tv Canale5: trama, cast, quando inizia

Arriva una nuova fiction su Canale5: la storia del giornale che sfidò la mafia

La stagione televisiva si avvia verso la conclusione. Tuttavia Mediaset ha deciso di replicare l’esperimento iniziato la scorsa estate quando con Masantonio – Sezione scomparsi, con protagonista Alessandro Preziosi, decise di mandare in onda una fiction inedita in piena estate. Nella speranza che quest’anno l’esperimento riesca meglio Canale5 schiera una fiction impegnata che tratta un tema importante e racconta una storia vera. Si tratta della serie tv L’Ora – Inchiostro come piombo basata sul giornale siciliano che nel 1958 ebbe il coraggio di denunciare pubblicamente la presenza della mafia. Da quel momento iniziò un’inchiesta che nessuno ha mai più dimenticato e che ha cambiato la percezione della gente verso il gruppo criminale. Subito dopo l’inchiesta una bomba esplose davanti alla sede del giornale: un chiaro segno di avvertimento nel tentativo di spaventare la redazione e i giornalisti.

Cast e quando esce la serie tv L’ora – Inchiostro come piombo

La data ufficiale della messa in onda della nuova fiction L’Ora – Inchiostro come piombo non c’è ancora ma Publitalia ha già reso noti i palinsesti estivi e la serie risulta in programma. La serata dedicata alle fiction, che vedrà alternarsi serie italiane e straniere, sarà quella del mercoledì (salvo cambi di palinsesto). Il protagonista sarà Claudio Santamaria mentre accanto a lui ci sarà Silvia D’Amico. Completano il cast: Bruno di Chiara, Francesco Colella (recentemente visto in Vostro Onore), Maurizio Lombardi e Selene Caramazza. Gli episodi della serie sono 10 che dovrebbero andare in onda in cinque puntate. La serie è prodotta da Indiana e RTI/Mediaset Group. La regia è di Piero Messina, che ha lavorato a Suburra, Ciro d’Emilio e Stefano Lorenzi. La serie è ambientata a Palermo.

Quali fiction andranno in onda in estate su Canale5

Quest’anno i palinsesti estivi di Canale5 vedranno una piccola grande rivoluzione. Lo storico programma leader dell’estate, Temptation Island, non andrà in onda. La maggior parte delle serate saranno dunque riempite da programmi in replica. Ecco perché Mediaset ha deciso di tenere almeno una serata con qualcosa di inedito, appunto le fiction. Oltre a L’Ora – Inchiostro come piombo al momento è previsto anche la serie tv tedesca Passaporto per la libertà. Non è da escludere che più avanti si aggiungeranno altri titoli.