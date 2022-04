Lorella Cuccarini scelta per un famoso programma: sarà la conduttrice di…

Striscia la notizia prossima edizione: tra i conduttori ci sarà anche lei

Mesi fa Lorella Cuccarini è stata chiamata in fretta e furia da Antonio Ricci per sostituire momentaneamente Francesca Manzini alla conduzione del tg satirico dopo essere risultata positiva al Covid – 19. La popolare conduttrice ha presentato il programma satirico di Canale 5 al fianco di Gerry Scotti solo per 4 puntate, ma tanto è bastato per entrare di diritto nel cast ufficiale di presentatori della prossima edizione (e quindi non sarà più una riserva di prestigio). A rivelarlo in anteprima è stato il blog televisivo TvBlog.it:

“Nella prossima stagione tornerà dietro il bancone del tg satirico di Antonio Ricci, stavolta come ‘titolare’ (e con un periodo di impiego più esteso) e non più come riserva di prestigio….”

Lorella Cuccarini conduttrice della prossima edizione del tg satirico: chi sarà al suo fianco?

Il popolare portale televisivo TvBlog.it, dopo aver rivelato che la conduttrice presenterà per un certo periodo la prossima edizione di Striscia La Notizia, si è ovviamente chiesto chi la affiancherà. Sul nome dell’altro conduttore pare non ci siano ancora conferme, anche se il sito web non ha escluso Gerry Scotti, visto che insieme sono sembrati essere davvero affiatati:

“Al momento non sarebbe stato ancora deciso chi la affiancherà, ma non è assolutamente da escludere che si possa trattare ancora di zio Gerry, con il quale l’affiatamento è sembrato totale…”

Ma non è finita qua perchè pare che in ballo ci sia anche Ezio Greggio, con il quale è legata da una profonda amicizia da tantissimi anni. Comunque sia sembra evidente che questo sia un periodo d’oro per la presentatrice, che sabato scorso ha asfaltato Rudy Zerbi ad Amici.

Amici, tra i professori di canto ci sarà ancora lei? Gli ultimi rumor

Lorella Cuccarini, grazie al talent show prodotto e condotto da Maria De Filippi, ha ottenuto il suo riscatto dopo la turbolenta esperienza alla guida de La vita in diretta al fianco di Alberto Matano. Al momento non è dato sapere se sarà confermata anche nella prossima edizione del programma, ma tutto farebbe credere di sì, visto che nel ruolo di insegnate ha convinto davvero tutti. Ovviamente l’ufficialità verrà data dopo la finale del programma, che salvo colpi di scena dell’ultima minuto dovrebbe essere prevista a metà maggio.