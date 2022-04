Amici, Lorella Cuccarini asfalta Rudy: “La confusione ce l’hai nel cervello”

Scontro al Serale di Amici tra i due professori

E’ iniziata la quarta puntata del Serale di Amici e già nella prima manche sono volati stracci tra i professori del talent di Canale5. In particolare i primi ad aver aperto le danze dei battibecchi sono Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi durante il guanto di sfida lanciato da quest’ultimo al termine della manche. In particolare il guanto voluto da Rudy ha visto Luigi Strangis contro Alex sulla canzone “Signor Tenente” di Giorgio Faletti. La canzone, com’è noto, è molto impegnativa dal punto di vista testuale, in quanto il messaggio contenuto nelle parole è molto forte e richiama alcuni argomenti di mafia. Al termine delle esibizioni dei due ragazzi Rudy Zerbi ha criticato Alex dicendo che nel suo modo di cantare ha sentito solo tanta confusione.

“La confusione forse ce l’hai tu nel cervello”

ha detto furiosa Lorella Cuccarini.

Alex duramente criticato da Rudy Zerbi: “Non sento niente”

Il guanto di sfida lanciato da Rudy Zerbi era una prova sull’interpretazione. L’insegnante durante tutto l’anno ha ammesso che l’allievo sia dotato di una grande capacità vocale e intonazione tanto quanto sia sprovvisto della capacità di emozionare. L’obiettivo dunque del guanto lanciato era quello di vedere se Alex fosse in grado o meno di emozionare. Ebbene la prova proposta al Serale di Amici per Rudy Zerbi non è andata affatto bene. Non solo Rudy non si è detto soddisfatto ma in più ha duramente criticato l’allievo dicendo:

“Quando canta Alex non sento la rabbia, il dolore, lo sgomento di un ragazzo di 20 anni che vive una cosa così tragica. Non sento niente”.

Poi Rudy ha rincarato la dose dicendo che Alex nel cantare il brano “Signor Tenente” non ha fatto altro che un elenco di parole senza dargli significato.

Arriva il responso dei giudici: chi ha vinto la sfida

Come la stessa Maria De Filippi ha fatto notare Alex ha un caratteraccio ma in realtà la sua è più che altro una corazza. La pensa così anche Stefano De Martino che, chiamato a dare un giudizio su lui e Luigi e a votare il suo preferito, ha fatto una lunga premessa. Stefano ha spiegato che ognuno ha il suo modo di gestire la rabbia ed esporla. Stefano ha voluto spiegare a Rudy che ciò che ha sentito Alex mentre cantava non si può sindacare. Nonostante questo però ha preferito Luigi che, prendendo la maggioranza dei voti, ha trionfato sul compagno.