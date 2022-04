Luca Salatino, duro colpo per Soraia che si sfoga: “Inizio a stranirmi”

Soraia Allam delusa profondamente nella nuova puntata: “Rimango della mia idea”

Luca Salatino nella nuova puntata del dating show pomeridiano di Maria De Filippi ha deluso profondamente Soraia Allam Ceruti. La reazione di quest’ultima non si è fatta di certo attendere, quando ha avuto modo di vedere il bacio che il tronista e Lilli Pugliese si sono scambiati, visto che si è sfogata con queste parole:

“Ma Aurora in tutto ciò? Niente mi da fastidio vedere il bacio, infatti è per questo che semmai dovessi portarmi in esterna non ti bacerò, sono stanca, inizio a stranirmi anche io, capisco che dovevi chiarire con lei, rimango della mia idea, come guardi lei non guardi Aurora, sono un po’ così non ti capisco, non capisco cosa stai facendo onestamente, perchè non mi hai portato in esterna? Mi sta scendendo un po’ la voglia, sono onesta”.

Luca Salatino ripreso dalla conduttrice: “Non fare la vittima, in questo caso non lo sei”

Oggi a Uomini e Donne i telespettatori hanno avuto modo di vedere la nuova esterna che il tronista ha fatto con Lilli Pugliese, a seguito del ritorno di quest’ultima nella trasmissione. Il 29enne nato a Roma durante l’uscita si è rivolto alla corteggiatrice che di recente l’ha fatto sbottare ribadendole: “Ci sono dei lati del tuo carattere che un po’ mi bloccano, queste chiusure, guarda quello che di bello faccio con te”. La 27enne ha ammesso: “Dopo la puntata ho dormito, ho riflettuto e ho pensato a tutte le cose positive”. A questo punto la corteggiatrice ha esternato la sua gioia nella nuova puntata: “Sono stata molto bene, sono felice di questa esterna, era da tanto che non stavamo così bene, l’ho sentito molto mio, quando vedo le esterne con le altre mi chiudo, se mi chiudo lo perdo e non voglio”.

Successivamente Maria De Filippi non appena ha visto il tronista in difficoltà per aver deluso Soraia gli ha chiesto: “Che ti aspetti se alla domanda perchè non mi hai portato in esterna dici ci sono altre priorità, vuol dire che vengono prima, fai quello che ti senti di fare. Non fare la vittima, la fai ogni tanto e in questo caso non lo sei“. Luca Salatino si è sfogato: “Ogni volta faccio un passo indietro a me questo fa male…l’importante arrivo alla fine senza rimpianti”.

Veronica Rimondi si lamenta di un suo corteggiatore: “Sei un ghiacciolo totale”

Intanto ha avuto spazio anche la tronista Veronica Rimondi, che si è lamentata dell’atteggiamento che Federico ha avuto durante la loro nuova esterna: “Sei un ghiacciolo totale, se andiamo avanti così cosa diventa un’amicizia? Non ti sto dicendo di saltarmi addosso, ti vedo un po’ seduto, quel contatto in più non c’è, quello scatto in più, che non voglio che fai qualcosa che non ti senti di fare”. Il corteggiatore si è giustificato: “Sono freddo perchè sono una persona che non gli piacciono gli abbracci, l’abbraccio devo proprio sentirlo, sarà l’imbarazzo delle telecamere”.