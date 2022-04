Luca Salatino sbotta con Lilli a Uomini e Donne: “Non hai capito niente di me”

Uomini e Donne, Lilli si sfoga nella nuova puntata: “Mi sento ridicola e umiliata”

Luca Salatino dopo aver visto la nuova esterna fatta con Soraia nel programma pomeridiano di Canale 5 condotto da Maria De Filippi è sbottato con Lilli Pugliese, non appena la stessa si è lasciata andare a uno sfogo dicendole: “Tu che fai per farmi sbloccare da questa situazione? Pensi solamente a te, mi piaci però mi servono determinate cose da parte tua, non hai capito niente di me allora, mi vengono le insicurezze anche a me, ti chiedo un sorriso, uno sguardo”. La corteggiatrice dall’infanzia difficile invece gli ha chiesto delucidazioni: “La sera quando vai a dormire a chi pensi di più a me o a Aurora? Voglio sapere a che livello sono, rimani bloccato. Mi sento ridicola e umiliata“.

Aurora su tutte le furie con Soraia: “Ti stai inventando tutto. Lo fai per screditarmi”

Nella nuova puntata di Uomini e Donne andata in onda oggi, è stata mostrata al pubblico la nuova uscita tra il tronista e Soraia Allam. Luca Salatino che è ancora lontano dalla scelta, ha spiegato il motivo per cui secondo lui non è andata benissimo l’esterna: “Sono stato bene però poi me ne vado a casa e dico perchè non mi bacia. Ho capito che si sente a disagio”. La corteggiatrice di origini egiziane non ha nascosto il suo fastidio, per i baci che lui ha dato alle altre due corteggiatrici: “Mi fa un po’ schifo”. A questo punto Aurora Colombo si è scagliata contro la 27enne per il fatto di continuare a parlare di lei, ma subito dopo la stessa le ha detto: “Hai pubblicato una storia prima di esprimere il tuo parere conta fino a …a chi era riferito?”. La nuova corteggiatrice l’ha attaccata:

“Il mio mondo non gira intorno a te, come fai a sapere con chi esco io? Dai per scontato che esco con gente snob, ti stai inventando tutto, lo fai per screditarmi davanti a lui, io non ho parole veramente. Cosa ne sai che posti frequento io, lo dici perchè sei insicura e devi sempre buttare fango addosso a una persona”.

L’ammissione della 27enne di origini egiziane non si è fatta attendere: “Mi spaventi perchè vedo che a lui piaci”.



Lilli si lamenta della corteggiatrice di origini egiziane: “Ti metti sempre in mezzo”

Successivamente Soraia ha spiegato a Luca Salatino per quale motivo non l’ha baciato: “Ieri non mi è venuta voglia, ma sono stata benissimo lo stesso”. Intanto la corteggiatrice dall’infanzia difficile le ha fatto un rimprovero: “Perchè devi parlare di me nella tua esterna, io non ho mai parlato di te, ti metti sempre in mezzo“. La 27enne di origini egiziane si è giustificata: “Non ti ho offeso”.