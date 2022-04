Lunetta Savino, le è sfuggito oggi: pronta la 2 stagione di Studio Battaglia?

Studio Battaglia 2 si farà? Lunetta Savino ci spera: tutti i suoi prossimi progetti

Andrà in onda stasera l’ultima puntata di Studio Battaglia in prima serata, dalle 21:25 circa, su Rai1. Le prime tre puntate hanno ricevuto un ottimo gradimento di pubblico. Dunque i telespettatori si stanno già chiedendo se Studio Battaglia 2 ci sarà o se le vicende si concluderanno definitivamente stasera. Al momento manca ancora la conferma ufficiale ma sembrano esserci ottimi propositi per il seguito della fortunata fiction targata Rai. Intanto anche Lunetta Savino, protagonista della serie, non nasconde la sua voglia di poter tornare a vestire i panni di Marina Battaglia, avvocatessa squalo. Intervistata da SpettacoloMusicaSport.com l’attrice parla dei suoi prossimi progetti. Attualmente impegnata sul set di Le indagini di Lolita Lobosco 2 l’attrice aggiunge:

“E speriamo di fare anche la seconda stagione di Studio Battaglia”.

Marina Battaglia è la sfida di Lunetta Savino: “Aspettavo da tempo un ruolo così”

Per Lunetta Savino cimentarsi con il ruolo di Marina Battaglia non è stato per niente semplice. Tuttavia questo personaggio così lontano da lei le ha permesso di affrontare una nuova sfida lavorativa intrigante. E anche se è stato da brividi Lunetta Savino tornerebbe anche domani a vestire i panni dell’avvocatessa Marina. Intanto sul suo ruolo in Studio Battaglia l’attrice dice:

“Ho aggiunto un bel tassello perché è completamente diverso da quelli fatti finora. E’ un tipo di carattere al di fuori di quelli già battuti e frequentati, che aspettavo e avrei voluto fare da tempo”.

L’ultima puntata di Studio Battaglia stasera su Rai1: Marina è ancora innamorata di Giorgio?

Nell’ultima puntata di Studio Battaglia sembra che succederà di tutto. Mentre Viola dovrà fare una scelta anche Marina Battaglia prenderà un’importante decisione lavorativa. Anche il cuore, intanto, avrà il suo da fare. Possibile che Marina sia ancora innamorata di Giorgio (Massimo Ghini) e non l’abbia mai dimenticato? A tal proposito Lunetta Savino dice: