Manila Nazzaro opinionista del GF Vip? Arriva il chiarimento definitivo

GF Vip, l’ex concorrente allontana l’ipotesi di diventare opinionista del reality

E’ stata tra le protagoniste indiscusse dell’ultima edizione del GF Vip. A distanza di qualche settimana dalla fine del reality di Canale Cinque torna a parlare Manila Nazzaro, che in questi giorni molti hanno avvicinato al ruolo da opinionista del Grande Fratello in vista della prossima edizione. Nel corso di una intervista rilasciata a Vero TV l’ex Miss Italia si è raccontata a cuore aperto, partendo appunto da un importante chiarimento riguardo a questa voce circolata con insistenza di recente:

Ho apprezzato sia Adriana Volpe che Sonia Bruganelli in quel ruolo, nonostante quest’ultima non abbia espresso grande simpatia nei miei confronti. Non voglio prendere il posto di nessuno, non credo di poter essere perfetta in quel ruolo. Non ho quel tipo di cinismo che serve all’opinionista

ha spiegato la compagna di Lorenzo Amoruso una volta uscita dalla casa più spiata d’Italia.

Manila Nazzaro esce allo scoperto: “Ecco il momento più difficile nella casa”

Di momenti tosti nella casa del GF Vip se ne presentano sempre tanti, soprattutto quando ti ritrovi a trascorrere nel reality sei mesi. In particolar modo Manila Nazzaro, che si è scagliata contro i fan di alcuni suoi ex compagni di programma nelle scorse ore, ha raccontato al settimanale Vero TV quale sia stato l’episodio che le ha creato maggiori complicazioni: “Sicuramente quando ho litigato con Katia Ricciarelli, che prima di allora rappresentava un importante punto di riferimento per me. Mi ha deluso scoprire che una persona come lei a cui avevo dato il mio cuore pensasse certe cose” – ha confessato l’ex gieffina alla rivista – .

La conduttrice racconta l’attesa del marito fuori dalla casa

E Lorenzo Amoruso? Manila ha parlato anche dello storico compagno al settimanale Vero TV, svelando quale sia stato il suo comportamento fuori dalla casa: “E’ stato semplicemente fantastico, si è occupato con pazienza e amore dei miei figli mentre ero via. Siamo innamoratissimi e siamo riusciti a costruire tante belle cose insieme e tante altre arriveranno”. Niente sembra cambiato dunque per la coppia che ha ripreso a viversi a pieno regime dopo i mesi da concorrente del GF Vip della Nazzaro.