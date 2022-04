Mara Venier, che battuta piccante con Jovanotti! “Mi si sbottona…”

Domenica In: la puntata di oggi si è aperta con una gag della conduttrice con il primo ospite

E’ stato Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, il primo ospite che Mara Venier ha intervistato nella puntata di Domenica In andata in onda oggi, 10 aprile 2022. E prima ancora dell’intervista, sia il cantante che la conduttrice si sono resi protagonisti di un’esilarante e involontaria gag: appena entrato in studio, l’artista le ha detto “Sei un raggio di sole” e la sua risposta è stata

Quello che sono è tutto qua, grazie tesoro. Oggi ho la camicia che mi si sbottona e non va bene perchè più tardi viene Don Mazzi e mi sgrida.

Ovviamente la battuta ha fatto ridere tutti gli spettatori presenti in studio, i quali hanno applaudito.

La scelta fatta dalla conduttrice di Domenica In prima dell’intervista a Jovanotti…

Sempre accogliendo il cantante nello studio del programma domenicale di Rai1 Mara Venier ha ammesso di non averlo mai incontrato prima di presenza: “Non ho voluto che ci vedessimo neanche oggi dietro le quinte perchè così è tutto più spontaneo e più bello” ha spiegato.

Essere qui è un grande piacere

ha commentato Lorenzo, con Mara che ha replicato: “E’ tutto mio il piacere”.

Può succedere di tutto durante quest’intervista, ma per ora l’unica cosa che posso dirvi è che devo lanciare la pubblicità

ha asserito pochi minuti dopo la Venier, appunto interrompendo momentaneamente la trasmissione per riprenderla dopo il blocco pubblicitario.

Promozione in prima serata per Mara Venier, che chiuderà la stagione con un appuntamento speciale

Intervista a Jovanotti a parte, è di ieri la notizia di un appuntamento speciale di Domenica In previsto per la fine di maggio, per celebrare il successo della stagione in corso, il quale andrà però in onda di venerdì, per ragioni di palinsesto. Quella che volge ormai al termine è stata una delle edizioni più viste di sempre dello storico programma domenicale del primo canale, che ha spesso battuto la forte corazzata di Amici in onda su Canale5. Chissà se in vista di questi risultati Mara deciderà di rimanere per il quinto anno consecutivo alla guida della trasmissione o se realmente, come ha più volte annunciato negli ultimi mesi, questa è la sua ultima edizione…