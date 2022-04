Mara Venier “mi ha salvato dopo l’infarto”, ora ha deciso di raccontare tutto

Scritto da Denis Bocca , il Aprile 24, 2022 , in Domenica In

Stefano Magnanensi lo ha raccontato a proposito della conduttrice: “Avevo avuto un infarto e lei mi ha aspettato”

Il pubblico ama Mara Venier e non potrebbe non vederla al timone di Domenica In e al novantanove per cento ci sarà anche il prossimo anno. Ed è molto amata anche dai suoi collaboratori soprattutto dal suo direttore d’orchestra che ha raccontato quanto segue in un’intervista al settimanale Nuovo Tv:

“Dopo aver avuto un infarto mi stavo riprendendo e lei mi ha aspettato. Ha fatto bene al mio cuore”.

La vicinanza della conduttrice si è fatta sentire anche quando lui ha perso l’amata mamma.

Mara Venier com’è nella vita di tutti i giorni? Il maestro racconta: “Straordinaria”

Il direttore d’orchestra del programma domenicale di Rai1, ovvero Stefano Magnanensi, ha detto a proposito della conduttrice che gli è molto cara: “Straordinaria. Molto precisa, sa quello che vuole”. E poi ha continuato dicendo che ama molto improvvisare nelle sue trasmissioni, ma allo stesso tempo è una grande perfezionista e che studia molto e si prepara altrettanto. Basti pensare che se deve intervistare un ospite che ha scritto un libro lei è solita leggerlo tutto d’un fiato anche la sera prima al fine di essere preparata e di poter procedere con un’intervista ricca di spunti e dettagli inediti. Un’altra professionista e grande perfezionista era Raffaella Carrà che il maestra ha avuto modo di conoscere molto bene tanto che ha passato molte serate a casa sua giocando a carte, a burraco, tra risate e divertimento assicurato.

Domenica In: quali sono i progetti futuri del direttore della band musicale?

Ma quali sono i progetti di Stefano Magnanensi, che da anni è il direttore della band musicale del programma di Mara Venier? Lui ha confessato che vive alla giornata e che preferisce non fare progetti a lunga scadenza. Ha imparato, col tempo, a vivere in maniera precaria come fanno tutti gli artisti. Sicuramente un progetto è sicuro: dalla prossima stagione televisiva, sempre su Rai1, ci sarà lui a ricoprire il ruolo che già ricopre con grande successo di pubblico insieme alla sua cara amica, e ci sono già dei rumors sulla prossima edizione.