Mara Venier, problema prima della diretta: “Non so come farò con Domenica In”

Scritto da Liliana Morreale , il Aprile 16, 2022 , in Domenica In

Mara Venier senza voce poco prima dell’inizio del suo programma: “Non so come farò”

Brutto imprevisto per la conduttrice veneta, a poche ore della puntata di Pasqua del suo programma domenicale infatti si è svegliata senza voce, completamente afona e, sui social, ha voluto annunciarlo ai suo follower e telespettatori non senza una nota di ironia. La conduttrice di Domenica In con delle stories ha spiegato:

“Sono completamente senza voce. Da Questa mattina cortisone ecc… Speriamo che domani la voce torni altrimenti non so come farò a fare Domenica In.”

In effetti portare a termine una diretta senza voce non è per nulla facile e quindi la Venier alla fine ha ironizzato dichiarando che non avrebbe più parlato per cercare di riprendere la voce.

Domenica In, brutto imprevisto per la conduttrice ma la puntata di Pasqua non è a rischio

Mara Venier ha annunciato sui social che purtroppo è senza voce e che ciò ovviamente sarà un problema per la puntata di Pasqua di Domenica In che, comunque, non è a rischio e andrà sicuramente in onda. La conduttrice oltre ad incrociare le dita per domani ed aver già iniziato una cura per recuperare in fretta ha anche voluto augurare una Buona Pasqua a tutti coloro che la seguono. La zia d’Italia non solo attraverso il piccolo schermo ma anche sui social ha un rapporto molto partecipe con i suoi follower, infatti condivide spesso momenti di quotidianità ed oggi per esempio il fatto che è senza voce. Per quanto riguarda la sua trasmissione, invece, non si cono dubbi che andrà regolarmente in onda magari facendosi aiutare dalla sua squadra.

Ospiti di Domenica In del 17 aprile: salotto ricco per la conduttrice veneta

Dunque nonostante Mara Venier sarà regolarmente in onda a partire dalle 14.00 si Rai1 con una nuova puntata della sua trasmissione ricca di ospiti. Innanzitutto nel suo ricco parterre ci sarà l’attore e regista Leonardo Pieraccioni che rilascerà una lunga intervista alla padrona di casa, poi ci sarà il cantante Al Bano con la sua musica ed i suoi brani più famosi e sarà accompagnato da Jasmine e poi anche tanti altri ospiti del mondo dello spettacolo.