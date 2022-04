Ospiti Domenica In, puntata 17 aprile: salotto pieno per Mara Venier a Pasqua

Scritto da Denis Bocca , il Aprile 15, 2022 , in Domenica In

Domenica In in onda anche il giorno di Pasqua: puntata speciale ricca di ospiti

Ebbene sì, anche il giorno di Pasqua Mara Venier ospiterà nel suo salotto di Rai1 tantissimi ospiti pronti a tenere compagnia al pubblico che terrà il televisore come sottofondo mentre festeggerà con amici e parenti. Ma chi ci sarà nella puntata del 17 aprile? Secondo le anticipazioni fornite da TvBlog si parlerà dell’ennesimo film di Leonardo Pieraccioni ovvero Il sesso degli angeli dove recita fra gli altri anche la bellissima e simpaticissima Sabrina Ferilli, che sarà presente solo in collegamento, e che farà divertire sicuramente il pubblico. Poi spazio alla musica con il sempreverde Al Bano Carrisi che canterà un medley dei suoi brani di successo e poi canterà Nessuno con la figlia Jasmine.

Mara Venier lancia la nuova edizione di Made in Sud con il duo Boccia-Clementino

Si prospetta una puntata ricca di ospiti per Domenica In: oltre ai sopracitati personaggi del mondo dello spettacolo ci sarà anche un momento in cui l’instancabile conduttrice si collegherà con l’auditorium della Rai di Napoli per parlare di Made in Sud con tutto il cast di comici e soprattutto con i conduttori della nuova edizione in partenza il giorno dopo (18 aprile) ovvero Lorella Boccia, che sogna di condurlo da sempre essendo il programma dei suoi sogni, e poi Clementino, il rapper rivelazione grazie ad Antonella Clerici e alla scelta di inserirlo nella giuria di The Voice Senior.

Anticipazioni della puntata del 17 aprile: gli altri ospiti che saranno in studio

Sempre a Domenica In ci saranno anche altri ospiti che andranno ad arricchire la giornata di Pasqua per chi sarà costretto a stare a casa: ci sarà il momento della decorazione delle uova pasquali insieme al grande pasticcere Ernesto e Frau Knam. Poi ci sarà il momento dedicato alla musica con l’orchestra Casadei che si esibirà con cinque coppie di ballerini di liscio. E infine anche Vito Coppola sarà tra loro. Poi si parlerà del nuovo libro di Gigi Marzullo con lui di persona, oltre al momento magia con il grande mago Silvan. Infine di nuovo musica con Oliver Onions ovvero Guido e Maurizio De Angelis che interpreteranno alcune sigle dei mitici telefilm degli anni settanta. La prossima settimana la conduttrice tornerà di nuovo in diretta e si parla già della nuova edizione: un nuovo competitor per lei si affaccia all’orizzonte.