Marco Senise attaccato da un animale: naufraghi in panico all’Isola dei Famosi

L’Isola dei Famosi, panico a Cayo Cochinos: una lucertola ha attaccato il naufrago

E’ finita anche quest’ultima puntata settimanale del daytime del reality show. Ed in questa occasione le polemiche non sono certo mancate. Difatti più di qualche naufrago ha criticato Ilona Staller per il fatto che in questo mese non si sarebbe data da fare granchè per il gruppo. Proprio nel momento in cui erano impegnati a parlare di tutto ciò, Marco Senise è stato attaccato improvvisamente da una lucertola facendo scoppiare il panico a Cayo Cochinos. Difatti molti concorrenti hanno iniziato ad urlare come degli ossessi, tanto che è stato costretto ad intervenire il leader Nicolas Vaporidis per riportare la tranquillità in spiaggia.

Marco Senise attaccato da una lucertola: scontro tra due naufraghi

Nicolas Vaporidis ha poi colto l’occasione per sgridare Carmen Di Pietro, che più di tutti ha urlato nel momento in il naufrago è stato attaccato dall’animale a L’Isola dei Famosi:

“Non va bene strillare in questo modo ok? Sembrava fosse successo chissà cosa…Sembrava che ti fossi tagliata la gamba con il machete…Diamoci una regolata…”

La showgirl in confessionale ha poi rivelato di aver sì urlato come se non ci fosse un domani, aggiungendo però di non averlo fatto per impaurire gli altri naufraghi, i cui nervi sono già tesi: “Mi è venuto proprio spontaneo urlare in questo modo…Nicolas comunque ha perfettamente ragione…”

Carmen Di Pietro si scusa con tutti: “Mi spiace aver reagito in questo modo”

La popolare showgirl si è poi scusata con tutti gli altri naufraghi dell’Isola per la reazione eccessiva che ha avuto nel momento in cui questa lucertola ha attaccato Marco Senise:

“Scusate davvero, ma io ho visto questa cosa verde saltargli addosso…”

Successivamente la naufraga, sempre in confessionale, ha promesso di non gridare più in quel modo se dovesse rivedere qualche lucertola in spiaggia, anche se non ha fatto mistero di sperare ardentemente di non vederne più. Nella puntata di oggi c’è poi stato un nuovo scontro tra Licia Nunez e gli altri naufraghi della sua tribù, i quali hanno detto tutti che avrebbe chiesto di vincere la sfida leader lunedì scorso. Tuttavia l’attrice in confessionale ha continuato a negare. Ovviamente nella puntata di stasera si parlerà di questo e di tanto altro.