Nathaly Caldonazzo choc a Oggi è un altro giorno: “Mio padre era violento”

Scritto da Emanuele Fiocca , il Aprile 11, 2022 , in Interviste

“Mio papà non ha reso le cose facili a mia mamma”, il dramma segreto di Nathaly Caldonazzo

E’ stata protagonista di una lunga intervista a Oggi è un altro giorno l’ex concorrente de L’isola dei famosi e del GF Vip, ospitata da Serena Bortone. Nel corso della lunga chiacchierata ha ripercorso la sua carriera in tv ma anche la sua vita privata, a proposito del quale non ha nascosto il difficile rapporto tra il padre e la madre.

Non tutto andava per il meglio tra loro. Mio padre era un uomo sicuramente bellissimo ma non ha reso a mia madre la vita molto facile… E’ stato violento con lei e questo mi dispiace

ha dichiarato, aggiungendo poi: “Da piccola ho assistito a delle scene che mi hanno segnata”.

Nathaly Caldonazzo: “Amavo mio madre ma volevo proteggere mia madre”

“Mio papà era un omone alto 1 metro e 94, lo amavo, ma allo stesso tempo volevo proteggere mia mamma” ha raccontato l’attrice e showgirl a Serena Bortone.

Mia madre era così bella e indifesa, ma io non potevo proteggerla, ero piccolissima

ha specificato successivamente. “Sognavo la famiglia perfetta ma purtroppo non l’ho avuta” ha ammesso inoltre, precisando: “Oggi non ho preconcetti, ma penso che una figlia vada sempre a cercare quello che ha vissuto la propria madre […] Anche i rapporti che ho avuto io non sono stati bellissimi né serenissimi”.

Una donna, comunque, riceve sempre dei segnali, bisogna coglierli

ha affermato subito dopo.

“La violenza psicologica è una sorta di manipolazione”, il dolore privato di Nathaly

“La violenza psicologica a volte è anche peggio di quella fisica. Alcuni uomini possono arrivare a manipolarti” sono state le successive dichiarazioni che la showgirl ha rilasciato ai microfoni dei programma pomeridiano di Rai1, spiegando inoltre che gli uomini che agiscono in questo modo cercano di convincere le donne che non valgono nulla, che non sono capaci di fare niente e le indeboliscono interiormente. La Caldonazzo ha poi ribadito di trovare la violenza emotiva alla stessa stregua di quella fisica.

Sorpresa sul finale: la mamma le ha inviato un videomessaggio nel quale le ha detto di essere molto orgogliosa di lei e della sorella.