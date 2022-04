Nero a metà 3, trama 4^ puntata 25 aprile: un terribile sospetto sconvolge Carlo

Puntata lunedì 25 aprile: Clara immischiata in un giro di droga, Carlo Guerrieri sconvolto

Andrà in onda lunedì prossimo, 25 aprile, la quarta puntata di Nero a metà 3. La serie tv, coproduzione Rai Fiction e Cattleya, mostrerà due nuovi episodi intitolati “Per te” e “Separazioni”. L’ispettore Guerrieri continuerà a indagare sulla scomparsa dell’ex moglie, mentre tra Alba e Malik ci saranno ancora scintille. Ma a sconvolgere tutti saranno i nuovi indizi sulla scomparsa di Clara. Nella nuova puntata infatti Carlo riconoscerà, grazie al lavoro attento della sua squadra, l’ex moglie nelle riprese video di un deposito bagagli. A quel punto per lui sarà purtroppo molto chiaro che la donna abbia agito come corriere della droga per Pugliani. Una notizia che lo sconvolgerà. Nel prossimo episodio della fiction di Rai1 ci saranno però altre novità sulla scomparsa della madre di Alba, che apriranno nuove strade.



Anticipazioni Nero a metà 3, prossima puntata: una terribile minaccia mette in allarme tutti

Intanto la squadra di Carlo Guerrieri dovrà fare una vera e propria lotta contro il tempo. Indagherà infatti su un bombarolo, che metterà in pericolo tutti, e le cui mosse sembreranno imprevedibili. Nel frattempo nella prossima puntata della serie tv con protagonista Claudio Amendola, Ottavia ruberà un indizio su Suleyman da casa di Spartaco. Quest’ultimo la prenderà tutt’altro che bene e ci sarà un duro confronto. Dopo il primo scontro però tra i due si verrà a creare una certa sintonia. Nel frattempo ci saranno novità sulle mosse di Clara, che potrebbe presto essere rintracciata dalla squadra, ma gli imprevisti saranno dietro l’angolo!

Spoiler quarta puntata: Cantabella corre un grave pericolo, Repola in crisi

Le anticipazioni della quarta puntata di Nero a metà 3 svelano che Giulia Trevi scoprirà dove avverrà il prossimo scambio di droga con Pugliani. Qualcosa però rischierà di far saltare l’operazione. Cantabella, che nella scorsa puntata si era infiltrato nella banda e aveva già corso un grosso pericolo mentre Malik viveva una crisi sentimentale, questa volta sarà veramente nei guai. Intanto la vita famigliare della Repola finirà per venire irrimediabilmente sconvolta. Nel frattempo la squadra di Guerrieri indagherà sul cadavere del complice di Pugliani. La vittima sembrerà essere l’uomo che aveva prelevato Clara quando era uscita dal carcere.