Nero a metà 3, Giorgia Salari svela: “Ecco cosa accadrà tra Carlo e Giulia”

“Con Carlo Guerrieri nasce un’amicizia particolare”, parla l’attrice di Giulia Trevi

È entrata quest’anno nel cast di Nero a metà 3 l’attrice Giorgia Salari che veste i panni della commissaria della squadra narcotici. Schietta e seducente, la poliziotta è entrata subito in sintonia con il personaggio interpretato da Claudio Amendola che, di puntata in puntata, stuzzica durante i loro incontri di lavoro. Proprio sul rapporto con l’ispettore della serie tv di Rai1, l’attrice ha rotto il silenzio sulle pagine dell’ultimo numero del settimanale DiPiù Tv e ha anticipato:

“Tra di loro nasce un’amicizia particolare”.

Non ha voluto aggiungere altro l’artista romana per non rovinare la sorpresa al pubblico attento della prima rete che sta seguendo il caso della scomparsa di Clara e le peripezie sentimentali di Malik Soprani e Alba.



Nero a metà: nato un bellissimo feeling tra due protagonisti della terza stagione

L’attrice romana ha sottolineato che l’intesa tra il suo personaggio e quello interpretato da Claudio Amendola è presente anche nella vita reale.

“È nata una bella amicizia dopo aver condiviso tanti mesi di set”.

La new entry nella fortunata fiction dell’ammiraglia Rai ha raccontato che in passato non ha mai lavorato con l’attore romano e ha dichiarato:

“Tra di noi è scattato un bellissimo feeling sul set”.

Oltre a essere molto simpatico Amendola è soprattutto “un professionista generoso e attento”, a detta della sua partner in tv, che “ama improvvisare e recita anche senza copione”. L’attrice che dà il volto alla seducente poliziotta della narcotici ha raccontato che la sua passione per la recitazione è nata molto presto e, quando è entrata all’Accademia d’arte drammatica Silvia D’Amico, ha lasciato l’università per inseguire il suo sogno.

Giorgia Salari: quali sono i suoi nuovi progetti dopo la fiction di Rai1

Oltre alla terza stagione di Nero a metà, l’attrice è stata al fianco di Vittoria Puccini nella serie La fuggitiva e di Elio Germano ne Il giovane favoloso. In cantiere però ci sarebbero altri due progetti, uno per il cinema e uno per la tv. L’artista inoltre è impegnata anche nello spettacolo teatrale Un treno chiamato Desiderio in cui recita accanto a Daniele Pecci e Mariangela D’Abbraccio. Intanto in attesa di scoprire e nascerà l’amore tra la commissaria della narcotici e Guerrieri, nella prossima puntata di saranno colpi di scena per Malik e Alba.