Nero a metà, Miguel Gobbo Diaz rompe il silenzio sulla fidanzata: “Per lei…”

Miguel Gobbo Diaz: “L’ho fatto la prima volta che è venuta a Roma”, la sorpresa romantica per la fidanzata

Continua a vestire i panni del vice ispettore Malik Soprani, l’attore di Vicenza originario di Santo Domingo, tenendo il pubblico di Rai1 incollato al teleschermo, pronto a seguire le sue peripezie sentimentali nella serie tv Nero a metà 3. Nella terza stagione il poliziotto continua infatti a far palpitare per via del suo rapporto altalenante con Alba, la figlia di Carlo Guerrieri, per la quale l’amore sembrerebbe non essersi spento. Proprio riguardo alla sua vita sentimentale il bell’attore si è sbottonato sulle pagine del settimanale Chi, parlando della fidanzata, una ragazza di Vicenza che non appartiene al mondo dello spettacolo e con la quale sta insieme da tre anni. Il protagonista della fiction poliziesca della prima rete ha raccontato di essere una persona romantica e di aver organizzato una sorpresa per la ragazza quando è andata per la prima volta a trovarlo a Roma (città in cui si è trasferito per lavoro):

“Le ho chiuso gli occhi e l’ho fatta entrare in casa: avevo acceso candele dappertutto e sparso petali di rose sul letto. È stato il mio benvenuto per lei”.

Nero a metà 3, confessione amara dell’attore di Malik: “I pregiudizi non si possono evitare”

Non si è tirato indietro di fronte alle domane più scomode Miguel Gobbo Diaz che ha rivelato, sul tema dei pregiudizi, di non aver mai vissuto nulla di così grave da traumatizzarlo, ammettendo:

“I pregiudizi non si possono evitare […] Il giudizio fa parte della natura umana, a volte lo mettiamo davanti alla fiducia e alla curiosità di conoscere l’altro”.

Il protagonista della fiction del lunedì sera di Rai 1 ha sottolineato però che l’importante nella vita è saper cambiare idea e vincere i preconcetti, ammettendo che la strada verso un paese multiculturale è ancora lunga.

Miguel Gobbo Diaz ammette: “Nella vita ho la stessa determinazione di Malik Soprani”

Primo attore di colore a recitare nei panni di un poliziotto in una fiction italiana, l’attore di Malik ha ammesso di essere molto simile al suo vice ispettore: “Abbiamo in comune la determinazione”. Ha sottolineato poi che Soprani è il migliore del suo corso e per svolgere al meglio il lavoro riesce ad andare contro “i timori e i pregiudizi della gente”. Ma non è tutto perchè il protagonista della serie tv Nero a metà, in cui nella prossima puntata ci sarà un sospetto sconvolgente, ha sottolineato che anche lui per diventare attore non ha ascoltato chi gli diceva che era una missione impossibile e ha deciso comunque di trasferirsi nella capitale per studiare cinema. Una scelta che con gli anni si è dimostrata vincente. Oggi infatti Miguel è un attore affermato e amatissimo dal pubblico, soprattutto quello femminile.