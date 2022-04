Nicolas Vaporidis in difficoltà all’Isola dei Famosi: “Sono stato provato”

Isola, la commozione di Nicolas Vaporidis: “Anche gli attori hanno un’anima”

In questi giorni uno dei concorrenti del reality show di Canale 5 basato sulla sopravvivenza è stato in evidente difficoltà. Si tratta di Nicolas Vaporidis, che nella nuova puntata si è sfogato nuovamente affermando: “Fisicamente sto meglio, sono stato un po’ provato, sia fisicamente e un po’ di conseguenza anche mentalmente, non riuscire a stare in piedi è una sensazione nuova per me”. Dopo aver detto di sentire la mancanza delle persone a lui care, l’attore si è commosso: “Anche gli attori hanno un’anima, non pensavo che fosse così”.



Antonio Zequila critica l’atteggiamento dell’attore in Honduras: “All’inizio era cinico”

Nicolas Vaporidis, uno dei naufraghi de L’Isola dei Famosi che non si è mai risparmiato nelle prove settimanali, di recente ha avuto un crollo emotivo. I telespettatori hanno sentito ciò che l’attore ha dichiarato in una clip: “Non ho la forza di fare le cose, non ce la faccio più, tutto quello che sto vivendo qui è una prova continua, questa esperienza mi ha insegnato ad apprezzare quello che davo per scontato, mi ha fatto capire quanto sono fortunato”. Successivamente il 40enne sull’esperienza che sta vivendo in Honduras ha dichiarato: “E’ una riproduzione della nostra vita in un contesto più piccolo, succede di tutto, l’unica cosa che ami sono le persone intorno a te, qui non ce l’ho, tante volte non ho passato il tempo con chi volevo perchè ero impegnato”.

Quando la conduttrice gli ha chiesto: “Ti vedo con le lacrime agli occhi, ti sei commosso pensando alla tua famiglia”, il naufrago ha risposto: “Non è solo la privazione e la fatica, con dei naufraghi è un conflitto continuo, cerco di mettere pace, non credevo che il livello di stress fosse stato questo, sono grato a questa esperienza, mi sto aprendo piano piano”. Vladimir Luxuria l’ha incoraggiato a non mollare: “E’ una prova fisica sono sicuro che la superi e andrai avanti”. Antonio Zequila ospite in studio è intervenuto per fare una critica all’attore, che nelle scorse settimane ha avuto un malore: “All’inizio era cinico, anche io sto male perchè volevo farla l’Isola”.

Ilona Staller delusa da Lory Del Santo: “Non sei proprio un’amica a dire una cosa del genere”

Intanto sempre questa sera Ilona Staller è rimasta delusa da Lory Del Santo, quando ha appreso che l’ha considerata una donna falsa, spietata e dal cuore di ghiacchio, dato che ha risposto: “Non sei proprio un’amica a dire una cosa del genere, lo sai che ti voglio bene, ci conosciamo da tanti anni”. La compagna di Marco Cucolo ci ha tenuto a precisare che hanno chiarito: “Lavorando insieme una fa delle proposte, le ho accettate e speravo che fossero vere, anche oggi ci siamo confrontate mi ha detto che era dispiaciuta e io le credo”.