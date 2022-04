Malore Nicolas Vaporidis all’Isola dei Famosi: cos’ha avuto e come sta ora

Nicolas Vaporidis si è sentito male: ecco come sta dopo la puntata di ieri sera

Nella puntata di ieri sera l’attore romano ha avuto un malore all’Isola dei Famosi dopo aver affrontato con grande coraggio la prova leader contro Roger Balduino. Purtroppo dopo questa prova il naufrago ha avuto alcuni problemi fisici, tanto che è stato costretto ad andare in infermeria per i dovuti accertamenti. Sul finire della lunga diretta si è comunque presentato in Palapa per rassicurare tutti sul suo stato di salute. Ma non è finita qua perchè nella puntata di oggi del daytime ci sono stati degli importanti aggiornamenti: “Nicolas, in seguito alla prova, è in infermeria in via precauzionale…” Ed infatti per tutta la puntata del daytime non si è visto. Starà bene?

L’Isola dei Famosi, i naufraghi divisi in due gruppi: cos’è successo in Honduras

Subito dopo l’aggiornamento inerente allo stato di salute di Nicolas Vaporidis i telespettatori nel daytime di oggi hanno avuto modo di vedere come i naufraghi hanno affrontato la novità inerente alla divisione in due gruppi. In questa circostanza sono venuti a conoscenza di non poter neppure scambiare una parola con i membri dell’altro gruppo perchè verrebbero presi seri provvedimenti nei loro confronti. Si segnala inoltre che il gruppo che ieri sera ha vinto la sfida ricompensa ha mangiato hamburger molto appetitosi lasciando con l’amaro in bocca i perdenti, i quali purtroppo sono andati a letto a stomaco praticamente vuoto. A tal proposito Edoardo Tavassi, che ieri sera ha discusso con Jeremias Rodriguez, ha quindi dichiarato di non volersi far vedere da sua sorella mangiare questo panino perchè sicuro che piangerebbe lacrime amare: “Non glielo voglio far vedere a mia sorella perchè se no si mette a piangere…”

Floriana Secondi e la sua rinascita a Playa Sgamada: “Voglio ritrovare me stessa”

Nel daytime di oggi de L’Isola ampio spazio è stato dedicato anche ai quattro naufraghi, che al momento vivono su Playa Sgamada. Gli ultimi due arrivati giusto ieri sera dopo l’eliminazione sono Clemente Russo e la verace naufraga romana. Proprio quest’ultima ha rivelato oggi in confessionale di credere che in questa spiaggia ritroverà finalmente sè stessa dopo gli ultimi giorni davvero difficili: