Nino Frassica, gesto inaspettato per Raoul Bova: “Voglio festeggiare…”

Nino Frassica, sorpresa per il nuovo protagonista di Don Matteo: il post fa scattare l’entusiasmo dei fan

Ieri sera si è consumato definitivamente l’addio di Terence Hill a Don Matteo, almeno per quanto riguarda le prossime puntate. Al suo posto i fan hanno iniziato a conoscere Don Massimo, interpretato da un bravissimo Raoul Bova. L’attore ha infatti esordito alla grande, regalando alla fiction di Rai Uno ascolti stellari e una trama diversa, portando in scena un personaggio dal passato complicato ma che piano piano entrerà certamente nel cuore dei telespettatori. E anche in quello di Nino Frassica e del suo maresciallo Cecchini, che ha sofferto l’addio del suo amico prete e ha inizialmente accusato proprio il nuovo arrivato di essere complice nella scomparsa di Don Matteo. Anche sul set inizialmente lo showman siciliano è stato diffidente nei confronti di Bova, per poi piano piano lasciare spazio ai sentimenti. E nelle scorse ore è scattata la gioia: “Festeggiamo i tanti tantissimi telespettatori che ieri hanno visto DON MATTEO 13 e hanno dato il benvenuto a Raoul Bova”.

Raoul Bova entra in punta di piedi, i fan della fiction: “Ci dobbiamo abituare”

La prima puntata della serie di Rai1 con protagonista il nuovo parroco si è conclusa con ascolti stellari. Raoul Bova ha infatti funzionato tipo calamita, attirando oltre sei milioni di telespettatori che sono valsi per quadruplicare gli ascolti di Canale Cinque che ha risposto con una nuova puntata di Big Show. Intanto una larga fetta di pubblico ha compreso fin da subito il nuovo personaggio di Don Massimo, mentre altri hanno ammesso di aver bisogno di tempo, commentando il post pubblicato da Nino Frassica su Instagram proprio per festeggiare l’ingresso nel cast dell’attore romano: “Ci dobbiamo abituare” – ha scritto un fan della serie .

Anticipazioni prossima puntata: cosa accadrà al nuovo parroco?

Dopo il debutto di ieri sera il personaggio di Don Massimo dovrà iniziare a guadagnarsi la fiducia degli abitanti di Spoleto e soprattutto di tutte quelle persone che sono state accanto a Don Matteo. Non sarà facile, visto che verrà persino organizzata una petizione per farlo andare via dal luogo in cui è appena arrivato per sostituire il personaggio di Terence Hill.