Lino Guanciale annuncia la 2 stagione di Noi: “Modalità narrativa nuova”

Noi 2 ci sarà: ad annunciarlo è l’attore protagonista

Noi è terminata da poche settimane e la fiction, trasmessa su Rai1 per 6 puntate, non ha collezionato i soliti ascolti ottimi delle fiction Rai. Un risultato inaspettato visto che l’attore protagonista, Lino Guanciale, è tra i volti più amati. Probabilmente a pesare è stato il confronto con la serie originale This is us e la novità dei piani temporali sovrapposti, difficile da seguire. In molti si sono chiesti se la seconda stagione di Noi fosse prevista, visto che nell’originale la serie si compone di più stagioni. La Rai fino ad ora ha però taciuto, forse per via degli ascolti. A rompere adesso il silenzio è però Lino Guanciale che su Avvenire dice:

“Noi è uno dei lavori più maturi che ho fatto per la tv e sono contento che venga girata la seconda stagione. Un’operazione importante anche per la tv pubblica che ha presentato una modalità narrativa nuova e coraggiosa”.

Lino Guanciale non si ferma: per lui ben 4 fiction nella prossima stagione

Dopo aver elogiato la serie tv Noi per i temi portati in prima serata, tra cui integrazione razziale, adozione, bullismo, dipendenze e depressioni, Lino Guanciale ha parlato dei prossimi progetti. Oltre al teatro, che in questo momento lo vede protagonista con lo spettacolo “Zoo” l’attore sarà in ben 4 fiction di Rai1 dall’autunno. Oltre alla seconda stagione di Noi, infatti, Lino Guanciale tornerà con La porta rossa 3, di cui le riprese sono già terminate, e che chiuderà questa serie. Poi sarà la volta della nuova serie tv Sopravvissuti e, ancora, ci sarà il ritorno de Il Commissario Ricciardi 2. Su quest’ultima l’attore dice:

“Inizierò a girarla a maggio per mandarla in onda in inverno”.

Cresce l’attesa per la nuova fiction dell’attore

Se da una parte Lino Guanciale sarà in diversi ritorni, come Noi 2, La porta rossa 3 e Il Commissario Ricciardi 2, dall’altra ci sarà anche una grande novità. Si tratta di Sopravvissuti, di cui la messa in onda era prevista in primavera ma che è stata poi posticipata all’autunno. “E’ un lavoro di grande impegno, un thriller psicologico” commenta Lino Guanciale che interpreterà lo skipper di una barca a vela. Quest’ultima, durante una traversata atlantica, si ritroverà in un naufragio. Per un anno non si avranno più notizie dell’equipaggio fino a quando alcuni di loro verranno ritrovati. “Ma chi torna a casa è pieno di segreti, come pure chi a casa è rimasto” conclude l’attore.