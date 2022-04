Noi, la seconda stagione si farà? Lino Guanciale, ipotesi futuro della fiction

Lino Guanciale, i fan si chiedono se la fiction avrà un seguito: cosa accadrà?

Ieri sera la fiction Noi ha chiuso il proprio ciclo di episodi per quanto riguarda la prima stagione. Gli ascolti non sono stati probabilmente quelli attesi, ma il finale della serie con protagonista Lino Guanciale, accompagnato da altri grandi attori come Aurora Ruffino, non ha deluso. Il pubblico ha infatti seguito con numeri discreti la puntata andata in onda ieri domenica 10 aprile e adesso coloro che hanno realmente apprezzato il remake della serie This is us si chiedono se la seconda stagione possa essere realmente fattibile o solo una ipotesi fantasiosa. Ad esprimersi sulla questione è stato uno dei padri della fiction.

Noi, lo sceneggiatore parla di una ipotetica seconda stagione

La domanda ora è: la fiction Noi tornerà con la seconda stagione? A provare a chiarire i dubbi dei telespettatori è stato Sandro Petraglia, sceneggiatore della fiction assieme a Michela Straniero e Flamina Gressi, che è stato raggiunto dai microfoni di Fanpage.it: “L’ascolto non ha premiato Noi, il mio augurio è che la Rai si renda conto di avere in mano un progetto di grande qualità per cui visto che fa tanti ascolti e anche grazie a tante cose scritte da noi, può permettersi di farne uno con un ascolto un po’ inferiore”. Dunque ancora non è il momento di trarre delle conclusioni, visto che verranno effettuate delle valutazioni approfondite sulla fiction con Lino Guanciale protagonista. Ad ogni modo, tutte le strade sembrano aperte per quanto riguarda il futuro di Noi.

Lino Guanciale e i dubbi del pubblico: ecco cosa potrebbe essere accaduto

Nonostante i buoni ascolti della puntata finale e la vittoria contro i rivali, la fiction Noi non ha potuto contare effettivamente su tutti i telespettatori possibili. Una parte dei fan di This is us, serie originale dalla quale ha preso spunto la versione italiana con Lino Guanciale non avrebbe voluto neanche saperne di guardare la produzione Rai, come rivelato dallo sceneggiatore: “La mia sensazione è che una parte di chi aveva visto This is Us non ha voluto vedere la versione italiana. Magari nella certezza che sarebbe stata peggiore dell’originale”. Almeno questo è il pensiero di Sandro Petraglia.