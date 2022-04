Noi, Claudia Marsicano svela il suo dramma passato: “Periodo più duro della vita”

L’attrice di Caterina nella fiction Noi confessa il suo dramma: “Sono stata vittima di bullismo”

L’attrice Claudia Marsicano questa sera la rivedremo in una nuova puntata della fiction di Rai1 Noi nei panni di una dei tre figli di Pietro e Rebecca, rispettivamente interpretati da Lino Guanciale e Aurora Ruffino. L’attrice inoltre, stando alle dichiarazioni riportate sull’ultimo numero di TvMia ha rivelato di somigliare in alcuni tratti al suo personaggio e che in passato ha dovuto affrontare un vero e proprio dramma. Ha 13 anni ha lasciato Napoli per trasferirsi a Milano e ciò, unito al fatto che fosse abbastanza robusta e timida l’ha resa vittima di bullismo.

“È stato il periodo più duro di tutta la mia vita. Sono stata molto male. Sono stata vittima di bullismo, mi insultavano per le mie origini e per il mio fisico”

ha confessato l’interprete di Caterina.

Claudia Marsicano fa una confessione privata: “Grazie alla recitazione sono riuscita ad accettarmi”

Sempre stando alle dichiarazioni riportate sul settimanale, si scopre anche come la 30enne sia riuscita a superare questo trauma, ad accettarsi e ad avere più sicurezza e consapevolezza in se. L’attrice di Caterina nella fiction Noi ha ammesso:

“Con una mia amica ci siamo iscritte ad un corso di teatro. È stata la svolta, ho imparato a fidarmi degli altri, ad aprirmi, a buttare fuori tutta la mia rabbia, la mia inquietudine, a sentirmi meno sola. È stato un percorso graduale che mi ha aiutato a fare definitivamente pace con il mio corpo.”

La Marsicano alla fine ha concluso rivelando che adesso è finalmente una persona serena che si piace così com’è.

L’attrice della fiction di Rai1 in onda stasera rivela: “Ecco come sono arrivata nel cast”

L’attrice quindi oltre a rivelare le fragilità di Cate ha ammesso che ci sono molte analogie tra di loro, anche se lei adesso ha superato le sue insicurezze. Prima di concludere l’intervista, invece, Claudia Marsicano ha rivelato come è entrata a far parte del cast della fiction: “Dopo la scuola di recitazione ho lavorato per anni in teatro, lì sono stata notata da un agente che mi ha proposto di fare provini anche per cinema e Tv è così sono arrivata alla fiction.” L’appuntamento con l’ultima puntata di Noi, infine, è per questa sera a partire dalle 21.25 circa su Rai1.