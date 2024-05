Windows95Man cantante Finlandia Eurovision: età, vero nome, significato canzone

Scritto da Denis Bocca , il Maggio 11, 2024 , in Musica

Chi è Windows95Man che rappresenta la Finlandia all’Eurovision Song Contest

È partito pochi giorni fa l’Eurovision Song Contest 2024, la manifestazione canora più importante d’Europa che riunisce i Paesi sotto il segno della musica. Per l’Italia c’è la brava Angelina Mango che durante la seconda semifinale ha incantato tutti quanti con la sua ‘La Noia’. Intanto un altro finalista pare abbia attirato un bel po’ di attenzioni su di sé e si sta parlando di Windows95Man, ma chi è? Innanzitutto rappresenta la Finlandia, è nato nel 1985, e il suo vero nome è Teemu Keisteri. Dopo aver dato vita al suo personaggio Ukkeli nel 2008 è diventato famoso in tutto il Paese del Nord Europa fino ad arrivare a calcare il prestigioso palco dell’ESC.

Teemu Keisteri (vero nome di Windows95Man): significato della canzone ‘No Rules!’

Il vero nome di Windows95Man, che rappresenta la Finlandia, è come abbiamo detto Teemu Keisteri e prima di prendere questo nome che è un omaggio a uno dei sistemi operativi più usati proprio negli anni ‘90 si faceva chiamare Ukkeli. Ma qual è il significato di ‘No Rules!’? Innanzitutto è una canzone dance, scritta da lui stesso insieme a Henri Piispanen e Jussi Roine, e invita il pubblico che la ascolta a non prendere la vita troppo sul serio. E uno degli obiettivi del suo brano è quello di mostrare al mondo la pazzia del popolo dela Finlandia. Durante l’esibizione il cantante se ne esce mezzo nudo salvo poi indossare degli shorts di jeans.

Eurovision Song Contest: Windows95Man ha rischiato di non esserci

Da dov’è uscita ‘No Rules!’? In pratica Windows95Man insieme a Henri Piispanen l’ha presentato alla finale dell’Uuden Musiikin Kilpalu, ma non ha affatto stravinto, anzi, a causa delle votazioni della giuria si è ritrovato all’ultimo posto della classifica. Soltanto il televoto ha ribaltato la situazione facendo sì che lui potesse calcare il prestigioso palco dell’Eurovision la cui finale si terrà proprio stasera. A commentare la finale dove si esibirà tra gli altri anche Angelina Mango (la sua performance è stata lodata da tutti) ci saranno come sempre Gabriele Corsi e Mara Maionchi. Chi la spunterà? Ce la farà l’Italia a sorprendere gli altri paesi concorrenti? Tenere le dita incrociate è d’obbligo.