Oroscopo della settimana prossima, Paolo Fox, dal 18 al 22 aprile 2022

Le previsioni astrologiche della prossima settimana dei primi quattro segni dello zodiaco

Anche per la settimana da lunedì 18 a venerdì 22 aprile Paolo Fox il suo oroscopo lo ha anticipato sulle pagine del settimanale DiPiùTV, dal cui ultimo numero riportiamo alcune indicazioni, iniziando in questo paragrafo dai primi quattro segni e proseguendo con i rimanenti otto nel secondo e nel terzo.

ARIETE: nella vita di coppia stanno per risolversi eventuali contrasti, mentre nel lavoro non va sottovalutato ciò che in questo periodo capita;

TORO: per i single sono scomparse le stelle ambigue degli ultimi mesi, mentre nel lavoro potrebbero esserci contrasti lunedì;

GEMELLI: non si è del tutto convinti della forza di un amore; sul fronte professionale in questo periodo il denaro impensierisce;

CANCRO: finisce il momento di disagio causato da Venere che per molti mesi ha bloccato le cose nella vita di coppia.

Oroscopo di Paolo Fox settimanale di altri quattro segni dello zodiaco: ecco cosa dicono le stelle

Passiamo, ora, alle previsioni di altri segni, riprese sempre dalla fonte menzionata nel paragrafo precedente.

LEONE: nel lavoro non bisogna sottovalutare le proposte che arrivano, mentre nel campo sentimentale gli incontri ora sono favoriti;

VERGINE: non è facile risolvere problemi nati di recente nella coppia, mentre nel lavoro c’è agitazione perciò bisognerebbe valutare la possibilità di prendersi del tempo;

BILANCIA: nelle relazioni più stabili è il momento di fare progetti; nel lavoro un eventuale accordo non va sottovalutato;

SCORPIONE: periodo non molto convincente per la professione; in amore, invece, è bene non tornare sui propri passi al momento.

Paolo Fox e le previsioni settimanali dell’oroscopo degli ultimi segni dello zodiaco

Concludiamo con gli ultimi quattro segni, dei quali le previsioni astrali dal 18 al 22 aprile 2022 le riportiamo in questo terzo paragrafo, dopo aver parlato, nei giorni scorsi, dell’oroscopo di questa settimana.

SAGITTARIO: periodi di nuovi spunti nelle relazioni, mentre nel lavoro ora è il momento di ragionare bene su alcuni progetti;

CAPRICORNO: stelle importanti nei prossimi giorni per quanti portano avanti una bella storia d’amore, mentre nel lavoro sono previsti guadagni in più per coloro che hanno attività in proprio;

ACQUARIO: alcune coppie stanno programmando un futuro diverso; nel lavoro alcune cose stanno cambiando;

PESCI: sono in arrivo soddisfazioni nel mondo del lavoro; le coppie che si vogliono bene ora pensano ad un figlio.