Oroscopo Paolo Fox fine settimana prossimo 30 aprile e 1 maggio 2022

Le previsioni astrologiche di sabato e domenica dei primi quattro segni secondo Paolo Fox

E’ uscito in edicola il nuovo numero di DiPiùTV, sul quale l’astrologo ha rivelato l’oroscopo del prossimo weekend (30 aprile-1 maggio), come da tradizione per single, vita di coppia e professione. Vediamo, in questo paragrafo, lo zodiaco dei primi quattro segni, mentre nel secondo e nel terzo scopriamo quello dei rimanenti otto.

ARIETE: per i single che desiderano fare incontri la giornata migliore sarà quella di sabato; Venere entra finalmente nel segno e garantisce successo e fascino;

TORO: chi è rimasto male per un ridimensionamento o una ricompensa insufficiente nel lavoro, ora può trattare nuovi accordi;

GEMELLI: Mercurio nel segno spinge a fare nuove amicizie, a tal proposito si riveleranno interessanti alcune giornate dopo il fine settimana, esattamente quelle di martedì e mercoledì;

CANCRO: è ora di liberarsi di inutili fardelli ed evitare che i ricordi prendano troppo piede; nel lavoro questa è una fase che non porta grandi cambiamenti.

Paolo Fox e le previsioni di altri quattro segni: ecco cosa accadrà nel fine settimana prossimo

Scopriamo adesso, invece, l’oroscopo del weekend 30 aprile – 1° maggio del secondo gruppo di segni, riprendendolo sempre dalla fonte menzionata nel paragrafo precedente.

LEONE: c’è un po’ di agitazione per il lavoro perchè si stanno per muovere molte cose fortunatamente a favore; per quanto riguarda l’amore, nei prossimi giorni Venere sarà positiva;

VERGINE: nelle dinamiche di coppia bisogna cambiare qualcosa al momento; in questi giorni non è facile essere d’accordo con tutti nel lavoro;

BILANCIA: nel weekend bisogna cercare di trovare un accordo nel lavoro, che deve arrivare assolutamente entro la prossima settimana;

SCORPIONE: cielo ottimo nella professione in questi giorni, ma anche un po’ nervoso; in amore, invece, continuano le storie nate recentemente.

Oroscopo del fine settimana degli ultimi segni: ecco le previsioni di fine aprile e inizio maggio

Infine, ecco lo zodiaco del weekend prossimo di Paolo Fox (che con gli astri di oggi ha anticipato anche qualcosa sullo zodiaco di domani) relativo ai segni rimanenti.

SAGITTARIO: i prossimi giorni saranno abbastanza statici per la professione, mentre nella vita di coppia molte soluzioni sono in arrivo;

CAPRICORNO: la giornata di domenica può rivelarsi molto interessante per gli amori ‘part-time’; nella vita di coppia nel weekend ci sarà un po’ di intolleranza nei confronti di chi non dimostra comprensione;

ACQUARIO: nel lavoro nei prossimi giorni sarà prudente tenersi lontani da complicazioni;

PESCI: gli incontri che si fanno in questo periodo sono importanti; nel lavoro, se c’è un contenzioso o una causa in corso, la soluzione forse è vicina.