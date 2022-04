Oroscopo prossima settimana fino al 26 aprile: le previsioni di Antonio Capitani

Scritto da Alessio Cimino , il Aprile 21, 2022 , in Oroscopo

Oroscopo settimanale dal 20/21 al 26 aprile 2022: lo zodiaco di Antonio Capitani

E’ uscito anche questa settimana l’ultimo numero del magazine Vanity Fair. Ovviamente al suo interno c’è anche l’oroscopo della settimana fino a martedì 26 aprile 2022. Andiamo adesso a vedere quali previsioni ha fatto Antonio Capitani sull’amore, la fortuna e i soldi sui primi quattro segni zodiacali presi in considerazione.

ARIETE: come al solito siete sempre molto autonomi ed indipendenti. Questo giocherà a vostro favore. Peccato che in questo periodo siete davvero poco socievoli.

LEONE: purtroppo questo è un periodo di forte stanchezza e stress per voi. Si consiglia di prendervi maggiormente cura evitando di trascurarvi.

SAGITTARIO: siete sempre molto ragionevoli, ma evitate di sognare troppo perchè farvi illusioni non vi porterà lontani.

TORO: finalmente potrete iniziare nuovamente a fare progetti per il vostro futuro dopo un momento di sbandamento.

Oroscopo settimana di Antonio Capitani: le previsioni fino a martedì 26 aprile

L’oroscopo dei prossimi sette giorni di Antonio Capitani dal 20/21 al 26 aprile 2022 pubblicato sull’ultimo numero del magazine Vanity Fair è poi continuato con le previsioni su altri quattro segni dello zodiaco consultabili subito qui di seguito.

VERGINE: siete come al solito molto perspicaci, ma dovete darvi una regolata. Difatti essere troppo vigorosi nella maggior parte delle occasioni vi farà stancare inutilmente.

CAPRICORNO: la vostra mente è lucida più che mai. Questo è il periodo giusto per prendere importanti decisioni. Giocate molto con il vostro appeal.

GEMELLI: la vostra ostinazione vi avvantaggerà, però dovete entrare nella logica di prendere le cose con più leggerezza.

BILANCIA: tantissimi impegni futuri vi aspettano. Sarà facile per voi stressarvi.

Oroscopo della settimana prossima di Antonio Capitani: le previsioni dal 20/21 al 26 aprile 2022

L’astrologo Antonio Capitani ha poi concluso il suo oroscopo settimanale fino al 26 aprile 2022 pubblicato su Vanity Fair prendendo in considerazione gli ultimi segni dello zodiaco su cui non sono state ancora fatte le previsioni (QUA per leggere l’oroscopo di una settimana fa).

ACQUARIO: questo è un momento di estremo relax per voi. Si raccomanda di non perdere la lucidità perchè potreste mettervi nei guai.

CANCRO: ormai vi siete accaniti sul fatto di voler realizzare a tutti i costi i vostri sogni nel cassetto. Sentirete un senso di oppressione.

SCORPIONE: è un periodo in cui i successi nella vostra vita si sprecano. Non eccedete.

PESCI: mettete al centro di tutto voi stessi. Tutto sta filando liscio come l’olio.