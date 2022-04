Oroscopo della settimana fino al 19 aprile: le previsioni di Antonio Capitani

Scritto da Alessio Cimino , il Aprile 14, 2022 , in Oroscopo

Oroscopo settimanale dal 13/14 al 19 aprile 2022: le previsioni di Antonio Capitani

Come ogni settimana è uscito il nuovo numero del magazine Vanity Fair, sulla cui copertina troviamo la Regina d’Inghilterra, che il 21 aprile compirà ben 96 anni. Ovviamente all’interno del periodico ci sono anche tante rubriche sempre molto seguite dai lettori, tra cui quella di Antonio Capitani con il suo oroscopo della prossima settimana fino a martedì 19 aprile 2022. Adesso andiamo a vedere le previsioni inerenti ai primi quattro segni zodiacali presi in considerazione.

ARIETE: avete incassato l’appoggio di una persona importante, che non ha nascosto di credere molto in voi. Siate però un po’ più socievoli.

LEONE: da venerdì finalmente ci sarà la tanto attesa svolta nella vostra vita.

SAGITTARIO: la vostra buona volontà vi tornerà molto comodo. Evitate però di mangiare cose poco salutari perchè non vi farà certo bene.

TORO: creatività e personalità giocheranno in vostro favore. Avrete importanti gratificazioni.

Oroscopo della settimana prossima fino a martedì 19 aprile 2022 di Antonio Capitani: le previsioni segno per segno

L’oroscopo dei prossimi sette giorni di Antonio Capitani pubblicato sull’ultimo numero del magazine Vanity Fair è poi continuato con le previsioni inerenti ad altri segni dello zodiaco.

VERGINE: sarete particolarmente perspicaci in questo periodo. Attenzione a non rilassarvi troppo.

CAPRICORNO: la vostra faccia tosta vi porterà molto lontano. Sarete davvero convincenti.

GEMELLI: avrete grande voglia di libertà, ma non siate troppo imprudenti.

BILANCIA: questo è un periodo davvero d’oro per voi. La vostra autostima arriverà ben presto alle stelle.

Oroscopo di Antonio Capitani sugli ultimi quattro segni dello zodiaco: le previsioni

L’astrologo ha poi concluso il suo oroscopo settimanale dal 13/14 al 19 aprile 2022 su Vanity Fair dando le previsioni sugli ultimi segni dello zodiaco ancora da prendere in esame (QUA per leggere l’oroscopo di una settimana fa).

ACQUARIO: le vostre finanze finalmente torneranno un po’ a respirare. Siate molto più riflessivi invece di cedere all’impulsività.

CANCRO: state vivendo uno dei vostri migliori momenti in questo 2022. Siate sfacciati perchè questo è un atteggiamento che vi farà guadagnare punti.

SCORPIONE: avete davvero vitalità da vendere. Cercate però di non cedere allo stress.

PESCI: successo ormai è diventato il vostro secondo nome. Difatti non c’è un solo settore in cui no otterrete soddisfazioni.