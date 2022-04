Ospiti Domenica In, anticipazioni 24 aprile: puntata ricca per Mara Venier

Scritto da Denis Bocca , il Aprile 22, 2022 , in Domenica In

Gli ospiti di Mara Venier del 24 aprile: ci sarà anche Raoul Bova

Neanche il 24 aprile, proprio prima di un giorno festivo, l’irriducibile conduttrice di Domenica In si prenderà una meritata vacanza, pur sapendo che molti telespettatori ne approfitteranno per uscire di casa e godersi il bel tempo, si spera. Secondo le anticipazioni fornite dal sito TvBlog in studio il pubblico avrà il piacere di vedere l’attore Raoul Bova, che sostituirà Terence Hill in Don Matteo, scelta che ha lasciato dapprima spiazzati i telespettatori che seguono da tredici edizioni la fiction di Rai1 di enorme successo.

Domenica In, chi ci sarà questo fine settimana: tanti attori in studio

Ma non ci sarà solo il noto attore nello studio del salotto domenicale di Mara Venier; infatti, sempre secondo le anticipazioni, ci saranno tantissimi attori tra cui anche Salvatore Esposito (famoso per Gomorra) e Greta Scarano, che presenteranno il film La cena perfetta. Ma ci sarà spazio anche per il conduttore e attore Paolo Ruffini che presenterà il suo spettacolo Up & Down con tre attori davvero molto speciali, e poi ancora gli attori Marco Bocci e Barbara Ronchi.

Anticipazioni Domenica In: tornano Shel Shapiro e Mirko Casadei come ospiti

Il programma di Mara Venier in onda domenica 24 aprile si preannuncia ricchissimo di ospiti e presenze davvero preziose: ci sarà ancora una volta Mirko Casadei con la sua orchestra, pronto a far cantare e ballare tutto il pubblico da casa e in studio, con cinque coppie di ballerini di liscio romagnolo. E poi la conduttrice avrà modo, per l’ennesima volta, di parlare con Shel Shapiro, con alcune immagini del suo concerto tenuto nelle Marche, al fine di testimoniare che gli spettacoli stanno tornano a essere più vivi che mai ora che le restrizioni sanitarie si stanno allentando un po’. Spazio, poi, alla cucina con lo chef Gennaro Esposito e ancora Tommaso Paradiso, che parlerà del suo primo film da regista, e poi il professor Massimo Galli che presenterà il suo libro. Insomma, una puntata davvero imperdibile per tutti i fan dell’inossidabile conduttrice di Rai1, che ha avuto un problema prima della diretta la scorsa settimana.