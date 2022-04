Pomeriggio 5, Barbara d’Urso via la prossima estate: ecco chi la sostituirà

Barbara d’Urso non condurrà Pomeriggio Cinque estate: il retroscena di Alberto Dandolo

Il giornalista Alberto Dandolo ha una sua rubrica di gossip sul magazine Oggi in cui svela curiosi retroscena sul mondo della Tv e dello spettacolo in generale. Sull’ultimo numero del settimanale diretto da Carlo Verdelli ha posto le sue attenzioni su Pomeriggio 5 riportando due interessanti indiscrezioni. Di cosa si tratta? In pratica ha rivelato che il programma quotidiano di Canale 5 non andrà in vacanza questa estate, come invece è successo tutti gli anni, ma continuerà ad andare in onda alla stessa ora. Alla conduzione però pare non ci sarà Barbara d’Urso, che comunque dovrebbe tornare al suo posto a settembre, salvo colpi di scena dell’ultimo minuto.

Veronica Gentili al posto di Barbara d’Urso a Pomeriggio 5 estate: l’ultima indiscrezione

Alberto Dandolo, sempre in questo suo intervento sull’ultimo numero del settimanale Oggi, ha poi dichiarato chi sostituirà Barbara d’Urso alla conduzione della versione estiva di Pomeriggio Cinque, nella cui puntata di ieri c’era Vera Miales dopo essere stata eliminata da La pupa e il secchione show. In base alle indiscrezioni raccolte dal popolare giornalista pare che alla conduzione del programma estivo ci dovrebbe essere Veronica Gentili, che tanto bene in questi mesi ha fatto sulla cadetta di Mediaset Rete 4 alla conduzione di Stasera Italia Weekend e poi Controcorrente: “E’ infatti il suo nome a circolare con grande insistenza tra i corridoio dell’Azienda di Cologno Monzese…”

Pomeriggio Cinque estate: arriva Veronica Gentili su Canale 5? Niente da fare per Simona Branchetti

Il giornalista del magazine Oggi non ha comunque mostrato particolari dubbi sull’eventuale sbarco di Veronica Gentili su Canale 5 la prossima estate alla conduzione di Pomeriggio 5 al posto di Barbara d’Urso: “Lavorerà anche in estate…” Niente da fare quindi per Simona Branchetti, che con tutta probabilità potrebbe tornare alla conduzione della versione estiva di Mattino 5, visti gli ottimi risultati ottenuti la scorsa estate. Purtroppo per quest’ultima invece l’esperimento alla conduzione della versione natalizia di Pomeriggio 5 non ha portato i frutti sperati, visto che gli ascolti non sono mai decollati realmente non riuscendo ad impensierire nemmeno una volta Alberto Matano con la sua La vita in diretta.