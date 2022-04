Amedeo Goria rompe il silenzio: “Con Vera Miales non è ancora finita”

Scritto da Alessio Cimino , il Aprile 6, 2022 , in Gossip

Vera Miales e Amedeo Goria si sono lasciati definitivamente? Parla lui

Oggi Amedeo Goria ha rilasciato una lunga intervista ad Armando Sanchez sull’ultimo numero del magazine Novella 2000. In questa occasione il giornalista ha subito rivelato di essere venuto a conoscenza che Vera Miales ha deciso di lasciare Amedeo Goria. Per tale ragione ha chiesto all’uomo cos’è successo: “Cos’è andato storto?”. E il padre di Guenda Goria ha dapprima rivelato di essere molto dispiaciuto, e successivamente ha però subito dichiarato di non aver perso le speranze di poter sistemare tutta questa situazione:

“Non credo che ci siamo lasciati del tutto, piuttosto penso che lei voglia prendersi un periodo di pausa per capire bene il sentimento che prova…”

Amedeo Goria non ha dubbi: “Ecco perchè Vera Miales si sta comportando in questo modo”

Armando Sanchez su Novella 2000 ha però insistito nel far presente ad Amedeo Goria che Vera Miales ha preso la decisione di porre fine alla loro storia d’amore. E quest’ultimo, con la sua proverbiale schiettezza, ha subito dichiarato di credere che la modella, la quale ieri sera è stata ospite a La pupa party su Mediaset Infinity, si comporterebbe così solo perchè c’è rimasta male per essere stata eliminata dal reality show condotto da Barbara d’Urso:

“Sono certo che il suo atteggiamento sia dipeso anche dal fatto di essere stata eliminata da un gioco a cui teneva molto…”

Il padre di Guenda Goria ha poi tenuto a precisare che se qualora riuscissero a chiarirsi il loro trasporto non sarebbe più come quello di prima: “Sicuramente ci risentiremo, ma non ci sarà più quel trasporto che c’è stato tra noi fino a qualche mese fa…”

Stella Starlite ha fatto ingelosire Vera Miales? La smentita di Amedeo Goria

Successivamente Armando Sanchez su Novella 2000 ha quindi chiesto ad Amedeo Goria se pensa che Vera Miales si sia arrabbiata solo perchè potrebbe essersi ingelosita nel vedere le foto di lui insieme a Stella Starlite in atteggiamenti equivoci: “Per questo ha deciso di lasciarla?” E il papà di Guenda ha subito risposto che Vera ha sempre saputo della loro frequentazione: “E poi sa benissimo che sono affettuoso un po’ con tutte le donne che conosco…”