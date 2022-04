Raimondo Todaro e Lorella senza freni su Zerbi e Celentano: “Provocatori nati”

I due prof di Amici sui colleghi Alessandra Celentano e Rudy Zerbi: “Ci diverte sfidarli”

C’è grande attesa per la settima puntata del Serale in onda stasera in prima serata, dalle 21:30 circa, su Canale 5. Non soltanto per le sfide tra gli allievi ma anche per quelle tra i professori. Infatti quest’anno ad ogni puntata Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro si sfidano contro Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, quasi sempre vincendo. Tra Lorella e Raimondo, coppia di capi squadra inedita nata quest’anno, l’alchimia è evidente. Intervistati dal settimanale Gente, a tal proposito, i due confermano di essersi subito trovati. Soprattutto proprio nel preparare le sfide contro i loro sfidanti.

“Ci diverte creare coreografie, giocare, sfidare i nostri avversari Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. Se loro sono provocatori nati, noi rispondiamo scatenandoci”

commentano i CuccaTodo.

Raimondo Todaro parla del legame con la collega di Amici: “E’ un punto di riferimento”

Tra prese mozzafiato, duetti di canto e ballo e costumi incredibili, Raimondo Todaro e Lorella Cuccarini stupiscono ogni sabato il pubblico di Amici per la loro bravura. Se a questo si aggiunge il loro approccio simile con gli allievi, che punta ad aiutarli e non ad affossarli, ecco che la coppia dei CuccaTodo sembra quasi perfetta. Non a caso il web e il pubblico in studio per loro impazziscono. Arrivato quest’anno nel talent Raimondo Todaro si è subito trovato bene con Lorella Cuccarini, nonostante le due cattedre diverse di canto e ballo. Su di lei Raimondo dice:

“Per me è un punto di riferimento. Cerco di rubarle con gli occhi e con le orecchie qualcosa dalla sua immensa professionalità”.

Todaro definisce Lorella “bellissima ed elegante” e aggiunge che ha una forza inesauribile che la porta ad apparire come la più giovane tra i due.

“Lorella Cuccarini mi tranquillizza” confessa l’insegnante di latino americano

Infine Raimondo Todaro rivela che per lui Lorella Cuccarini non è soltanto carica inesauribile ma anche spunto di riflessione. Infatti Lorella, che rivela le sue fragilità, ha capito il punto debole del collega: Alessandra Celentano. Il maestro di latino americano scatta per le provocazioni della collega di danza classica e la Cuccarini deve intervenire.

“Quando durante il programma capita che sto per iniziare ad agitarmi mi dice di respirare, mi tranquillizza”

racconta Raimondo Todaro.