Amici, Lorella Cuccarini svela una fragilità: “Non so se sarei riuscita a…”

Lorella Cuccarini sul talent di Canale5 ammette: “Non so se sarei riuscita a resistere a uno stress fisico e psicologico tale”

Si è messa a disposizione dei suoi followers la prof di canto di Amici, che su Instagram ha voluto rispondere alle loro domande e lo ha fatto senza nascondersi, nemmeno rispetto ai quesiti più intrusivi. Materna e confortante, la ballerina “più amata dagli italiani” ha ammesso che i suoi alunni hanno una grande tempra e che probabilmente lei non sarebbe riuscita a tenere duro quanto loro. La conduttrice ha sottolineato di aver imparato tanto dai talenti della ventunesima edizione del reality, ammettendo:

“Io, alla loro età, non so se sarei riuscita a resistere ad uno stress fisico e psicologico tale per così tanti mesi…”.

La conduttrice ha poi sottolineato che esibirsi nei guanti di sfida con un corpo di ballo, come quello che mette a disposizione la scuola di Canale5, per lei è “una grande emozione e un privilegio”. Insieme a Raimondo Todaro la coach di canto regala ogni settimana un esibizione frizzante e originale e anche per sabato prossimo ha in serbo una bella sorpresa per il pubblico della rete ammiraglia.



“Non alzo mai la voce e non manco di rispetto ai ragazzi”, le parole della maestra di canto di Amici 21

A chi la definisce una professoressa “buona”, Lorella Cuccarini ha risposto sottolineando di essere semplicemente normale, una prof esigente, ma che cerca sempre un dialogo con i ragazzi. La maestra, infastidita dalla Pettinelli di recente, ha sottolineato che in questi due anni nel talent di Canale5 ha sempre seguito, supportato e dato consigli agli alunni e che, nel corso del serale, è normale cercare di mettere in risalto i punti di forza della squadra.

“Io non alzo mai la voce, non manco di rispetto ai ragazzi e li chiamo sempre per nome”.

Queste le parole della coach, che sono sembrate una frecciata velata diretta ai prof avversari.

Lorella Cuccarini ammette: “LDA mi piace tanto, ha tutte le carte in regola”

A far scalpore nell’ultima puntata del serale di Amici è stata l’eliminazione di LDA (Nunzio infatti ha avuto la meglio sul figlio di Gigi D’Alessio). Proprio su questo addio ha voluto dire la sua la 56enne romana che ha ammesso: “LDA mi piace molto e non l’ho mai nascosto”, dichiarando poi: