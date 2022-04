Raimondo Todaro sorpreso dal gesto di Maria De Filippi: “Non me l’aspettavo”

Maria De Filippi ha stupito il maestro di Amici 21: il motivo

Arrivato quest’anno ad Amici come maestro di danze latino americane Raimondo Todaro ha subito conquistato tutti: dagli allievi, al pubblico fino a quasi tutti i colleghi. A volerlo fortemente nella cattedra di ballo del talent di Canale5, nel posto che l’anno scorso era di Lorella Cuccarini, è stata Maria De Filippi. La conduttrice già l’anno scorso, nella precedente edizione, aveva invitato Todaro in una puntata per fargli giudicare una gara di danza tra gli allievi. Intervistato da Silhouette Todaro racconta che il rapporto con la conduttrice parte da prima di quest’anno. Lui già la stimava da casa come telespettatore e in più la moglie Francesca Tocca, ballerina professionista della scuola, gliene parlava sempre bene. Todaro racconta:

“Anche umanamente è una persona speciale. Quando ero in crisi con mia moglie mi ha chiamato. Non me lo sarei mai aspettato, non era dovuto. Mi ha colpito davvero”.

Raimondo Todaro entusiasta dell’esperienza del talent: “Sono felicissimo”

Sempre con la battuta pronta, paterno con i suoi allievi e competitivo: questo e molto altro ha dimostrato di essere Raimondo Todaro. Dal primo giorno dell’anno accademico il ballerino e coreografo ha dimostrato di saper dosare con i suoi allievi il pugno duro e le carezze. Sulla disciplina, ad esempio, Raimondo non transige. Nel ballo invece guarda l’emozione e quello che un ballerino ha ancora da dare. Non è interessato a quelli che arrivano nella scuola già bravi ma a quelli che possono migliorare e nei quali lui intravede un grande potenziale. Dopo essere stato accusato da Carola, sull’esperienza di Amici 21 il maestro dice:

“Sono felicissimo. Mi piace un sacco lavorare con i ragazzi. Con loro ci starei ore. In verità inizialmente avevo un po’ di timore all’idea di affrontare questo nuovo impegno. Ma penso che non ci si debba fermare a fare sempre le stesse cose”.

Il consiglio del professore di Amici agli allievi

Per chi vuole diventare un ballerino Raimondo Todaro ha un consiglio fondamentale: divertirsi. Chi invece punta a danzare a livello agonistico secondo il maestro di latino americano deve avere due qualità: la costanza ed essere disposti a tante ore e giorni di allenamento. Secondo Raimondo nello sport, ed anche nella danza, bisogna capire che non esistono scorciatoie. Bisogna impegnarsi al massimo e solo così si potranno ottenere dei risultati.