Reazione a catena 2022 quando inizia? Mai accaduto prima: Liorni in onda…

Quando inizia Reazione a catena? Si sa la data della prima puntata del gioco che rinfresca la mente

Sarà di nuovo in onda tra un mese e mezzo il seguitissimo gioco dell’estate di Rai1 condotto da Marco Liorni: da Davide Maggio scopriamo infatti che la prima puntata dell’edizione 2022 andrà in onda lunedì 6 giugno, rispettando quindi la tradizione della partenza fissata nei primi giorni del mese che accoglie la bella stagione. La vera novità di quest’anno, però, non è la data d’inizio (poiché il periodo di partenza è, appunto, quello di ogni anno, fatta eccezione per il 2020 quando il quiz, a causa dei ritardi in fase di preparazione dovuti alla pandemia, è slittato a fine giugno) bensì la data di fine: per la prima volta la trasmissione non chiuderà, infatti, a fine settembre, bensì un mese dopo, quindi a fine ottobre, rimanendo dunque in video per cinque lunghi mesi.

Marco Liorni in onda dall’inizio di giugno alla fine di ottobre: ecco le date esatte

La prima puntata della nuova edizione di Reazione a catena, come suddetto, andrà in onda il 6 giugno, mentre la data dell’ultima puntata l’ha già svelata sempre il sito menzionato nel paragafo precedente: è quella di domenica 30 ottobre. Mai prima di quest’anno il gioco del preserale estivo di Rai1 è rimasto in onda così a lungo. Come nelle scorse estati, anche quest’anno la trasmissione dovrebbe essere ospitata negli studi Rai di viale Marconi a Napoli, ma non abbiamo ancora conferme ufficiali in tal senso (solo le prime edizioni sono state trasmesse da Roma). Con la messa in onda prolungata di un mese, ovviamente slitterà l’inizio de L’Eredità, con Flavio Insinna che farà compagnia ai telespettatori solo a partire da lunedì 31 ottobre, quindi partendo parecchio in ritardo rispetto agli anni scorsi.

Retroscena sull’allungamento di Reazione a catena: inizialmente doveva andare in onda fino a…

Infine, Davide Maggio rivela che inizialmente era previsto che il programma condotto da Marco Liorni andasse in onda addirittura fino ai primi di dicembre, quindi occupando anche tutto il mese di novembre, ma forse la casa di produzione de L’Eredità si è opposta (è un’ipotesi ovviamente). A proposito della trasmisione estiva, ricordiamo che nei giorni scorsi il conduttore ha condiviso uno struggente messaggio sui social per la morte di Lucia Menghini, concorrente della squadra delle Pignolette, in gara lo scorso anno, scomparsa tragicamente in un incidente avvenuto in Giordania dove si trovava in vacanza con alcune amiche.