Roger Balduino scoppia a piangere: la confessione inaspettata all’Isola

Il naufrago brasiliano fa gli auguri di buon compleanno al figlio: gli opinionisti sorpresi

Roger Balduino uno dei concorrenti del reality show di Canale 5 basato sulla sopravvivenza non è riuscito a trattenere le sue lacrime per la troppa emozione, quando nel momento delle nomination ha augurato un buon compleanno a suo figlio. In particolare è emerso un particolare della vita privata del naufrago di cui non erano a conoscenza neanche gli opinionisti Nicola Savino e Vladimir Luxuria, rimasti infatti abbastanza sorpresi quando hanno appreso che il 30enne è padre. A rompere il silenzio quando il suo amato è stato in evidente difficoltà al punto da non riuscire a parlare, ci ha pensato Estefania Bernal: “Non lo sapeva nessuno. Fa undici anni oggi. Non può parlarne. E’ una questione legale”.



Ilary Blasi chiede spiegazioni a Roger Balduino: “Cosa è successo? Chi è questa persona speciale?”

Quando è stato il turno delle nomination, il naufrago brasiliano ha approfittato dell’occasione per far venire alla luce un suo segreto nella nuova puntata de L’Isola dei Famosi. In particolare tutto ha avuto inizio quando il 30enne ha fatto questa richiesta alla conduttrice: “Non c’è nessuno per me? Devo fare gli auguri a una persona molto speciale”. Ilary Blasi si è accorta subito dello sfogo del concorrente, infatti gli ha chiesto delucidazioni: “Ma stai piangendo? Cosa è successo? Chi è questa persona speciale”. A fare chiarezza è stata Estefania: “Lui voleva fare gli auguri, c’è il suo amico?”. A svelare l’identità della persona in questione, ci ha pensato il 30enne: “Si chiama Endrick”, incuriosendo subito Vladimir Luxuria: “Interessante”. Il naufrago è scoppiato in un pianto liberatorio, anche quando la conduttrice oltre a invitarlo a mandare il suo messaggio gli ha chiesto: “Perchè ti commuovi così? E’ tuo figlio?”, e lo stesso non ha potuto fare altro che confermare. Finalmente il modello che nella scorsa puntata è stato smascherato dalla sua ex fidanzata, ha trovato la forza di parlare: “Volevo solo fargli gli auguri, mi manca troppo, lo amo tanto”.

Estefania Bernal preoccupata per Ilona Staller: “E’ svenuta. Non sta bene come prima”

Ilary Blasi ha continuato a chiedere spiegazioni al naufrago brasiliano, quando l’ha visto sempre più amareggiato: “E’ una storia di cui non puoi parlare?”, ricevendo questa risposta: “Purtroppo no, sennò la sua mamma si arrabbia con me”. Intanto Estefania e il naufrago con cui è in coppia nel reality hanno deciso di nominare Ilona Staller. La motivazione della modella è stata: “In questi ultimi giorni la stiamo vedendo un po’ debole, giù. Non ci ha fatto niente, è una bellissima persona. Non sta bene come prima“. Il 30enne invece ha affermato: “In questi ultimi giorni l’ho vista un po’ debole che mi ha fatto male anche il cuore, mi dispiace tanto. Quando ero insieme a lei gli ho lasciato più volte il mio pezzo di cocco. Quando stava male è pure caduta sulla sabbia”. La modella sempre riguardo all’ex attrice ha aggiunto: “E’ svenuta due sere fa”.