Roger Balduino, colpo di scena all’Isola: annunciato il faccia a faccia con l’ex

Isola, confronto tra Estefania e la ex di Roger: arriva una proposta inaspettata

Nella nuova puntata del reality di Canale 5 basato sulla sopravvivenza, Beatriz, nota al pubblico per essere la ex fidanzata di Roger Balduino ha avuto un confronto a distanza con Estefania Bernal, la nuova fiamma nel naufrago di origini brasiliane. La modella argentina ha fatto sapere di fidarsi del suo amato, dato che ha dichiarato: “A me importa dal giorno che l’ho conosciuto, il suo passato non mi interessa, ho chiarito con lui, gli ho chiesto se ancora era preso, mi fido di lui”.

Poi all’insaputa dei naufraghi è arrivata una proposta del tutto inaspettata, poichè la conduttrice ha invitato la ex del naufrago ad andare in Honduras per avere un faccia a faccia con lo stesso.

Il naufrago brasiliano smascherato dalla sua ex fidanzata: “Non sta dicendo la verità”

La scorsa settimana c’è stato un confronto che non ha lasciato indifferenti i concorrenti de L’Isola dei Famosi, cioè quello tra Roger e la sua ex Beatriz. Quest’ultima ospite in studio ha ascoltato ciò che il naufrago brasiliano e la sua nuova fiamma hanno detto su di lei in questi giorni. La modella argentina ha affermato: “Lei secondo me è presa, un consiglio che le posso dare è vai avanti, andare a parlare nello studio non va”. Nella zona delle nomination, Estefania ha rotto il silenzio precisando che lei al posto della ex del suo amato non si sarebbe presentata nel reality: “Io sapevo già tutto dall’inizio, pure questa cosa che se c’era un’altra ragazza lei non andava, io non lo avrei mai fatto, lei può fare quello che vuole però un po’ di amore proprio ci vuole, con il mio ex fidanzato ho un bellissimo rapporto una volta che ho finito basta, ognuno fa le sue scelte”. La replica non si è fatta attendere:

“Siamo molto diverse, io non parlo di argomenti che non so e di persone che non conosco, tu non sai niente di cosa ho vissuto con lui, come donna mi dispiace, complimenti sei bellissima. Non le sta dicendo la verità. La storia non era finita, non sono una scema a venire qua, ma se ti fidi di lui che conosci da tre settimane va bene”.

Estefania si fida del fidanzato. La ex di lui pronta ad andare in Honduras: “Lo voglio guardare negli occhi”

La naufraga non ha creduto alla ex del concorrente che ha fatto breccia nel suo cuore: “A me interessano le cose che mi dice oggi”. La conduttrice ha spiazzato tutti, dato che si è rivolta alla ex del brasiliano che di recente è scoppiato a piangere: “Ti faccio una proposta vuoi andare a dirglielo in faccia, ti faccio partire per l’Honduras. Ho preparato un biglietto per te, mi sembra giusto un chiarimento”. Beatriz ha accettato di incontrare il suo ex: “Lo voglio guardare negli occhi”.