Roger Balduino smascherato dalla sua ex: “Bugiardo! Non stai dicendo la verità”

Il modello brasiliano in difficoltà nella nuova puntata: c’entra la sua ex fidanzata

L’unica coppia che è rimasta tale nel reality basato sulla sopravvivenza condotto da Ilary Blasi, è quella formata da Roger Balduino e Estefania Bernal, la cui storia d’amore procede a gonfie vele. Il modello brasiliano nella puntata andata in onda stasera si è trovato in difficoltà, quando la sua ex fidanzata Beatriz l’ha rimproverato per l’atteggiamento che ha avuto in Honduras con la giovane argentina. In particolare quest’ultima non appena il naufrago sul loro rapporto ha affermato: “Abbiamo una storia lunga da anni però ci siamo lasciati da otto, nove mesi, le ho sempre detto tornare insieme è una parola difficile, quando ci troviamo ci divertiamo”, l’ha smascherato: “Sei un bugiardo! Non stai dicendo la verità”.

Un’ospite spiazza tutti nello studio de L’Isola su un naufrago: “Mi ha detto ti amo prima di partire”

A sorpresa nella nuova puntata del reality condotto da Ilary Blasi, Beatriz, la ex fidanzata di Roger Balduino ha spiazzato tutti nello studio facendo sapere in che rapporto sono rimasti prima dell’inizio del reality:

“Ci siamo lasciati l’anno scorso però da settembre riproviamo qualcosa, ci sentiamo tutti i giorni. Non ci siamo visti di persona, mi ha detto ti amo, mi manchi, voglio vederti dopo l’isola, prima di partire mi ha sentita al telefono. Lui è single, anche io lo sono, non siamo fidanzati, però abbiamo parlato di futuro anche, dopo una settimana che mi ha detto ti amo è innamorato di un’altra”.

Jeremias ha lanciato una frecciata alla modella: “Si è presa un cavallo, il più forte di tutti”, che si è difesa: “Perchè devo fingere?”. Il modello brasiliano quando Ilary Blasi gli ha chiesto se è innamorato della sua compagna di gioco ha chiarito: “E’ una parola molto forte, però lei mi piace davvero, voglio stare al suo fianco”. La conduttrice si è rivolta al naufrago che l’ha spiazzata stasera dicendogli: “Una persona è rimasta un po’ male, delusa”. Il 30enne ha avuto modo di parlare con la sua ex, che gli ha detto: “Sei sicuro di quello che stai facendo? Hai dimenticato velocemente tutte le parole che mi hai detto”. Il naufrago si è giustificato: “Fino a oggi sono sicuro, io e te ci siamo già parlati prima che entravo qua. Succede, mi dispiace molto”. Beatriz ha concluso il discorso fatto al suo ex dicendogli: “Lo so che quando esci da lì vieni da me, devi dimenticare il mio indirizzo”.



Roger Balduino e il dubbio di Estefania Bernal: “Devo parlare bene con lui”

Vladimir Luxuria ha ripreso il modello brasiliano, dopo che lui ha precisato alla sua ex: “Nella vita le cose cambiano“. Il 30enne si è sfogato: “Sare da soli è difficile”. Subito dopo ha rotto il silenzio la giovane argentina che ha fatto breccia nel cuore del naufrago: “Sapevo che aveva una fidanzata, dopo devo parlare bene con lui, forse lo fa per un po’ di pubblicità lei, o forse ha ragione”.