Samuel Peron vittima di uno scherzo a Oggi è un altro giorno! La sua reazione

Lo scherzo fatto a Samuel Peron all’inizio della diretta della puntata di oggi

Si è aperta con un siparietto molto divertente la puntata di Oggi è un altro giorno che Serena Bortone ha condotto questo pomeriggio, giovedì 21 aprile 2022, come sempre a partire dalle 14.00 su Rai1, dove nell’anteprima ha accennato a due compleanni. Dunque, finita la pubblicità, si è scoperto che i compleanni in questione erano quello di Samuel Peron, tra gli ‘affetti stabili’ del programma dall’inizio dell’edizione, e quello della Regina Elisabetta! E proprio per festeggiare il compleanno del ballerino di Ballando con le stelle è arrivato in studio un pacco enorme, con dentro una sorpresa… o almeno così si credeva: era infatti solo uno scherzo…

Oggi è un altro giorno: dal regalo gigante arrivato in studio è uscito… Memo Remigi!

“Compio quarant’anni tondi tondi” ha detto Samuel Peron all’inizio della trasmissione, con la padrona di casa che, facendogli notare il grande pacco al centro dello studio, ha detto: “C’è un regalo per te”. Dalla scatola in questione è sbucato Memo Remigi, facendo scoppiare a ridere sia Peron che gli altri protagonisti del programma, il quale si è messo subito a cantare “Io ti darò di più”.

Mi aspettavo una donna invece mi avete fatto trovare “Memigio”

ha commentato, tra le risate, il ballerino. Non è mancata, poi, una battuta di Carolina Rey, la quale ha detto: “Quando arriverà il mio compleanno non fatemi nessun regalo, grazie!”.

L’omaggio in diretta al ballerino di Ballando con le stelle per il suo quarantesimo compleanno

“Oggi è un giorno importante: è nata la Regina Elisabetta ed è nato Samuel Peron“ ha commentato poco dopo Serena Bortone che, chiuso l’esilarante siperietto, ha mandato in onda un video dedicato proprio al ballerino, nel quale i telespettatori hanno potuto rivedere i momenti più divertenti delle sue numerose ospitate in questa edizione di Oggi è un altro giorno.

Vi ringrazio molto, è un bellissimo regalo e poter festeggiare oggi il compleanno qui con voi è per me una grande emozione

sono state le parole di Samuel, al quale la conduttrice ha replicato scherzosamente: “Con tutte le cose belle che si possono fare nella vita oggi sei qui?!”.