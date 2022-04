Sasha Sabbioni: età, altezza, fidanzato, instagram figlia di Natasha Stefanenko

Chi è Sasha Sabbioni: età, altezza e peso della concorrente di Pechino Express 2022

Questa sera andrà in onda una nuova puntata di Pechino Express 2022 e tra le coppie di viaggiatrici in gara ci sono anche le #Madreefiglia

Natasha Stefanenko e la figlia Sasha Sabbioni. Scopriamo quindi qualcosa in più sulla ragazza che ha deciso di cimentarsi nel reality di Sky insieme alla madre. Classe 2000 la giovane ha quasi 22 anni di lei si sa veramente poco, non si conosce il suo peso e la sua altezza anche se, dal reality, si scopre che è alta come la madre. Si conosce invece la sua data di nascita precisa, 30 settembre, ed il suo segno zodiacale la Bilancia mentre per quanto riguarda la sua città vive con tutta la sua famiglia ad Ancona.

Sasha Sabbioni: fidanzato, padre, nuoto, profilo instagram della figlia di Natasha Stefanenko

Per quanto riguarda invece la vita privata di Sasha Sabbioni su di lei si sa veramente poco. Non è noto se sia o meno fidanzato ed anche sul suo profilo Instagram ufficiale non traspaiono informazioni al riguardo. La ragazza però oltre ad essere una modella è anche una studentessa universitaria che studia Economics and Management a Milano dopo aver frequentato il liceo Los Angeles. La figlia dello showgirl di origine russa è nata dalla relazione della stessa con il modello Luca Sabbioni. La giovane è molto legata alla mamma ma anche al padre tanto che in una scorsa puntata di Pechino Express ricevendo come premio per aver vinto una tappa la chiamata del papà è scoppiata a piangere. Su di lei infine sappiamo che coltiva diversi hobby come soprattutto il nuoto che pratica a livello agonistico.

Natasha Stefanenko e Sasha sono le #Madreefiglia a Pechino Express 9: il percorso fatto fino ad oggi

Nel reality di Costantino Della Gherardesca la coppia formata dalla showgirl e dalla figlia è la più temuta. Le due hanno dimostrato di essere delle abili e veloci viaggiatrici tanto da aver vinto diverse tappe e prove immunità. Le due però allo stesso tempo sono anche molto amate sia dagli altri concorrenti che dal pubblico per la loro genuinità e correttezza tanto da essere candidate alla vittoria. Saranno loro a salire sul gradino più alto del podio? Per il momento non resta che dare l’appuntamento per stasera con la 4^ puntata.