Selvaggia Lucarelli attacca di nuovo Barbara D’Urso: “Macchina di propaganda”

Selvaggia Lucarelli è tornata all’attacco contro Barbara D’Urso. Non è un mistero per nessuno che tra la giornalista e la conduttrice non scorra buon sangue, la due sono anche finite in tribunale, e le stoccate e le frecciate reciproche continuano. Selvaggia Lucarelli, tramite i suoi profili social ha lanciato una frecciata a Barbara D’Urso sugli ascolti della puntata di ieri sera de La pupa e il secchione show. Andando con ordine il reality di Italia1 è stato visto da poco più di un milione di telespettatori raggiungendo l’8.4% di share. Barbara D’Urso, tuttavia, ha esultato sui social per gli ascolti de La pupa e il secchione show parlando di picchi del 15% di share con quasi due milioni di telespettatori. Pronta dunque la battuta velenosa di Selvaggia Lucarelli:

“È una macchina di propaganda.”

Nello specifico Selvaggia Lucarelli ha commentato gli ascolti deludenti de La pupa e il secchione show ed il post di esultanza di Barbara D’Urso provocando:

“Altro che Russia! Questa è una vera macchina di propaganda! Propaganda DURSS!”

Il paragone è ovviamente con la disinformazione russa su ciò che sta accadendo nella guerra in Ucraina. Facile anche il gioco di parole tra il cognome della conduttrice e l’acronimo dell’ex Unione Sovietica URSS. Insomma Selvaggia Lucarelli ha attaccato Barbara D’Urso sul suo modo di mostrare i dati di ascolto nascondendo quello che, partendo dai risultati sperati, si può definire un flop.

Continuano dunque le frecciate a Barbara D’Urso per il flop de La pupa e il secchione show, dopo Andrea Pucci e Sonia Bruganelli all’elenco si è aggiunta anche Selvaggia Lucarelli. Nel frattempo la conduttrice ieri ha fatto un annuncio choc.