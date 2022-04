Serie tv Zelensky, La7: trama e streaming episodi stasera Servant of the people

Anticipazioni seconda puntata di lunedì 11 aprile: la vita del protagonista cambia radicalmente

Questa sera, lunedì 11 aprile, andrà in onda la seconda puntata di Servant of the people. A partire dalle 21:15 La7 trasmetterà, infatti, quattro nuovi episodi della serie tv che nel 2015 portò al successo Volodymyr Zelensky, oggi presidente dell’Ucraina e simbolo della resistenza all’aggressione russa. In particolare, la serata si aprirà mostrando Vasiliy intento a preparare il suo discorso per l’imminente insediamento. Un compito, quest’ultimo, che si scontrerà con la necessità di adattarsi alla sua nuova vita da presidente. L’uomo, infatti, si renderà ben presto conto di non poter neanche passeggiare liberamente in compagnia del figlio senza che un intero team di scorte si mobiliti. E’ per questo che il premier si ribellerà e non solo si rifiuterà di usare le limousine, ma sceglierà anche di licenziare tutte le sue scorte.

Vasiliy prende una coraggiosa decisione: anticipazioni nuovi episodi Servant of the people

Proseguendo con la trama della seconda puntata, scopriamo inoltre che i problemi per Vasiliy non finiranno qui. L’uomo, infatti, sarà anche impegnato nell’arduo compito di gestire l’ex presidente, che si rifiuterà di lasciare il suo ufficio. Una situazione, quest’ultima, aggravata da un’amara scoperta. Il personaggio interpretato da Volodymyr Zelensky, in particolare, si renderà ben presto conto che gli ufficiali ucraini sono soliti trattare il Paese come se fosse di loro proprietà, spendendo soldi pubblici in lussi poco necessari. Per questo, il protagonista si attiverà per ridurre allo stretto necessario il numero di ufficiali alle dipendenze dello Stato e tagliando sensibilmente i fondi a loro destinati.

Streaming e repliche della serie tv con Zelensky: dove rivedere la puntata di stasera

Gli episodi di Servant of the people in onda stasera su La7, esattamente come accaduto in occasione del debutto, saranno introdotti dal commento di Andrea Purgatori e seguiti da un docufilm dal titolo “Ukrainian President Volodymyr Zelensky Servant of the people”. Il telefilm, infine, sarà visibile anche sul sito ufficiale della rete, nella categoria LIVE, e successivamente caricati allo stesso indirizzo.