Silvano dei Cugini di Campagna squalificato all’Isola dei Famosi: è ufficiale

Isola dei famosi, Silvano dei Cugini di Campagna espulso ufficialmente per la bestemmia: il comunicato di Mediaset

Dopo tutte le polemiche di queste ore è arrivato il verdetto ufficiale: Silvano Michetti dei Cugini di Campagna è stato squalificato dall’Isola dei famosi dopo aver pronunciato quella che a tutti gli effetti pare una bestemmia. A renderlo noto è la stessa rete Mediaset, in questi minuti, che ha lanciato un comunicato sui suoi profili social in cui si legge:

“Mediaset e Canale5 hanno deciso di espellere Silvano dei Cugini di Campagna dall’Isola dei famosi. È stato infatti verificato nel corso della diretta di lunedì sera che il concorrente appena approdato sulla spiaggia di Cayo Cochinos ha effettivamente usato un’espressione blasfema. Mediaset si scusa con i telespettatori per l’episodio inaccettabile.”

Silvano Michetti dei Cugini di Campagna eliminato ufficialmente dall’Isola dei famosi: si è lasciato sfuggire una bestemmia

Silvano dei Cugini di Campagna era approdato sull’Isola dei famosi proprio nell’ultima puntata andata in onda lunedì scorso. Il cantante ha deciso di partecipare al reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi insieme ad un altro componente della band Nick Luciani. I due, come tutti gli altri naufraghi per approdare sull’isola si sono gettati dall’elicottero ma hanno avuto non poche difficoltà a giungere a riva e quando finalmente sono approdati a Cayo Cochinos davanti ai microfoni dell’inviato Alvin Silvano Marchetti si è lasciato sfuggire una bestemmia. Ed adesso, dopo giorni di silenzio e fatte le verifiche del caso è arrivata la nota di Mediaset con l’eliminazione ufficiale di Silvano dei Cugini di Campagna dall’Isola dei famosi.

L’isola dei famosi, squalificato Silvano dei Cugini di Campagna: arriveranno nuovi naufraghi?

È durata solo due giorni l’avventura di Silvano Michetti all’Isola dei famosi. L’artista 75enne infatti adesso dovrà abbandonare il reality di Canale 5 di Ilary Blasi mentre è molto probabile che nuovi naufraghi sbarcheranno nelle prossime puntate.