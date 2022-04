Simona Ventura choc: “Volevo farmi suora”, l’ha detto a Citofonare Rai2

La rivelazione intima di Simona Ventura all’inizio della diretta di oggi del suo programma su Rai2

Ha aperto la puntata di Citofonare Rai2 di oggi, domenica 10 aprile 2022, con una rivelazione intima la conduttrice (momentaneamente ‘orfana’ della collega Paola Perego, risultata positiva al Covid): approfittando della presenza in studio di Valeria Fabrizi, la popolare Suor Costanza della fiction Che Dio ci aiuti, Simona ha ricordato quanto già confessato in passato in alcune interviste, raccontando

Volevo diventare suora, dico davvero. Da bambina mia nonna mi portava sempre in chiesa, lì leggevo le letture e ho avuto il brivido di essere come su un palco, perciò è nato in me il desiderio di farmi suora per avere sempre davanti a me tante persone che mi ascoltavano mentre leggevo.

“Con gli anni, poi, ho cambiato un po’ idea” ha aggiunto scherzosamente subito dopo.

La battuta della conduttrice con la sua ospite: “Faccio una vita monacale e non esco di casa”

Sempre all’inizio della diretta di oggi la conduttrice di Citofonare Rai2 ha inoltre ironizzato asserendo: “Siamo in due, una da bambina voleva diventare suora, fa una vita monacale e non esce di casa, l’altra è invece Valeria Fabrizi”.

Quello che ho detto è la verità, volevo veramente diventare una suora quando ero piccola

ha poi sottolineato ironicamente. E l’attrice ha replicato con una risposta a tema, svelando: “Oltre alle consorelle di Che Dio ci aiuti, io frequento anche suore vere nella vita”.

Citofonare Rai2: conduzione con la mascherina per Simona Ventura, entrata in contatto con Paola Perego

Suore a parte, vista la positività al Covid di Paola Perego, Simona oggi non solo ha dovuto portare avanti il programma in solitaria, ma ha anche dovuto farlo indossando per tutto il corso della diretta la mascherina Ffp2, come si vede nella foto in alto (che ha scelto di colore giallo in abbinamento al suo vestito). Sia Paola che Simona, lo ricordiamo, sono state positive al Covid lo scorso anno: nello specifico, Paola è stata contagiata sul finire del 2020, nel periodo in cui avrebbe dovuto iniziare Il filo rosso, programma di Rai2, poi slittato di qualche settimana, mentre Simona a causa del Covid che ha contratto all’inizio di marzo 2021, ha dovuto rinunciare alla co-conduzione della finale del Festival di Sanremo. Auguriamo dunque a Paola Perego di tornare negativa al più presto per riprendere le redini della conduzione del programma con l’amica e collega domenica prossima, giorno del suo compleanno.